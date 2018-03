GIULIA MICHELINI, LE IENE / Video, "Io molestata? Non ho mai fatto provini a casa di registi"

L'attrice Giulia Michelini, intervistata da Le Iene, dice la sua sullo scandalo molestie, ammettendo di non essersi mai trovata in situazioni compromettenti.

L'attrice Giulia Michelini, nota soprattutto per il ruolo di Rosy Abate nell'omonima serie e in Squadra Antimafia, è stata protagonista di un servizio nell'ultima puntate de Le Iene, nel quale ha rivelato dei particolari sulla sua vita privata ma anche sul suo punto di vista relativo allo scandalo molestie. L'attrice ha chiarito di non essere mai stata vittima di comportamenti inopportuni da parte di colleghi e registi, prendendo anche le difese di Fausto Brizzi, che nei mesi scorsi era finito nella bufera a causa di alcune pesanti accuse. Erano state proprio Le Iene a sganciare la bomba lo scorso autunno, mandando in onda le dichiarazioni di alcune attrici intervistate da Dino Giarrusso. Ma Giulia Michelini non ha avuto nulla da aggiungere a questa vicenda: "Non ho mai notato atteggiamenti strani nei miei confronti o verso altri", ha precisando riferendosi proprio al noto regista. (Clicca qui per rivedere la sua intervista completa)

GIULIA MICHELINI E IL SUO PUNTO DI VISTA SULLO SCANDALO MOLESTIE

L'intervista a Giulia Michelini si è quindi spostata alle sue esperienze personali, proprio in merito al rapporto con i registi. L'attrice ha precisato di non essersi mai trovata davanti a situazioni compromettenti: "Non ho mai fatto provini a casa di registi (...) Non sono mai stata molestata, ci sono stati vari sorrisetti, ma credo di avere avuto sempre il sale in zucca per fermare una cosa prima che diventasse imbarazzante. Se ho mai dato uno schiaffo? No, non c'è bisogno di arrivare a tanto". Anche se lei non ha mai dovuto fare i conti direttamente con lo scandalo balzato alle cronache in seguito al caso Weinstein, la Michelini ha comunque confermato il suo appoggio ad Asia Argento e a tutte le donne che si sono sentite prese di mira da personalità del mondo dello spettacolo: "Sono in prima linea se c’è bisogno di fare qualcosa di concreto. Sono un braccio armato in questo senso. Il caso di Weinstein è un problema che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, alla fermata dell’autobus e in qualsiasi altro ambiente, siamo continuamente tartassati".

