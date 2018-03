GRANDE FRATELLO 15/ Video: i primi concorrenti "vip", sarà un'edizione ibrida?

Grande Fratello, la nuova edizione: i nomi dei primi concorrenti e il promo con Barbara d'Urso. Potrebbero varcare la porta della casa alcune vecchie conoscenze del programma

29 marzo 2018 Fabio Belli

Barbara D'Urso, nuova avventura al Grande Fratello

Mancano pochi giorni al ritorno in prima serata di Barbara D'Urso e del suo "ragazziiii" che hanno reso grande ben tre edizioni del Grande Fratello, quelle dei record, quelle che sono addirittura riuscite a battere il Festival di Sanremo, e adesso? Il prossimo 23 aprile prenderà il via una nuova edizione del Grande Fratello con Canale 5. Si torna all'antico dopo il grande successo della versione VIP, che dovrebbe comunque tornare il prossimo autunno. I casting sono ancora in corso, ma sembrano tutti convinti sui primi nomi che dovrebbero varcare la soglia della casa più spiata d'Italia. Innanzitutto, ci sarà un grande ritorno alla conduzione, visto che Barbara D'Urso sarà presente con i suoi classici tormentoni, per seguire tutta l'avventura dei concorrenti all'interno della casa. E il primo promo ufficiale del Grande Fratello 15 è stato diffuso con le classiche frasi della conduttrice da "Ragaaaaaaaazzi" a "la busta brutta brutta brutta". Ma l'attenzione di tutti è incentrata proprio sul cast di questa edizione che si annuncia essere "ibrido", arriveranno le prime conferme?

CAVALLI DI RITORNO TRA I CONCORRENTI?

C'è comunque grande curiosità non solo per quanto riguarda la conduttrice, ma anche i concorrenti. E potrebbero esserci nomi che già hanno partecipato alla sfida all'interno della casa, creando una sorta di "Dream Team" di tutte le edizioni: si parla come nomi più probabili di Veronica Ciardi (ex GF 10), Guendalina Tavassi (ex GF 11), Andrea Cerioli (ex GF 13 e già noto come tronista di Uomini e Donne) e anche Marco Cucolo (ex di Lory del Santo, con la quale ha partecipato in coppia allo show della RAI, Pechino Express 5). A questi personaggi dovrebbero però essere affiancati i concorrenti che supereranno i casting che si stanno effettuando in tutta Italia, e dunque il parterre dei concorrenti del Grande Fratello 15 potrebbe essere composto da un inedito mix tra gente comune e volti noti.

