Gemma Galgani/ Uomini e Donne: la dama difende la "mummia"

29 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, giovedì 29 marzo, su Canale 5 tornano i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La puntata si apre con un siparietto delle “regine” del programma, ovvero Gemma Galgani e Tina Cipollari. Nella scorsa registrazione, la dama torinese è tornata a parlare della frase - di cattivo gusto - pronunciata qualche tempo fa da Giorgio Manetti: “Ma di cosa ti lamenti che hai avuto otto mesi di sesso?”. L’opinionista, ovviamente, non ha perso l’occasione di punzecchiare la sua acerrima nemica presentando al pubblico la ormai celebre “mummia” vestita come una coniglietta di Playboy. La Galgani non prende con ironia l’omaggio di Tina, che rinfaccia alla dama di intromettersi nel suo “trono” dando consigli ai suoi corteggiatori. Nel corso della puntata la dama Paola ammetterà di voler ricominciare a frequentare Giorgio Manetti, che aveva respinto dopo un approccio un po' troppo deciso del cavaliere toscano. Come reagirà Gemma?

Gemma Galgani ricorda Fabrizio Frizzi

Nei giorni scorsi anche Gemma Galgani ha dedicato qualche riga a Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai scomparso nella notte tra domenica e lunedì. “Ormai sono i mezzi di comunicazione come i social che ci permettono di arrivare alle persone, di informare, di condividere... Sono un’arma delicata che può essere usata in diversi modi, con saggezza o stupidità… ma può essere usata da chiunque... oggi è stata usata per ricordare ma soprattutto salutare un grande amico! Ciao Fabrizio”, ha scritto lunedì sera sulla sua pagina Facebook. Ieri, dopo i funerali di Frizzi, Gemma ha scritto ancora: “Chissà oggi quanti di voi ,hanno seguito i funerali di Fabrizio Frizzi! La moltitudine di gente, ha confermato quanto meritatamente la gente lo amasse! La persone da casa sanno distinguere e riconoscere le persone vere! La televisione non mente!”. Una fan ha ringraziato Gemma per le belle parole: “Brava Gemma Galgani hai scritto delle cose vere che tutti quelli che vivono di cuore si sentono rappresentate da chi come lui e' tanto amato nn solo dai vip ma dalle persone comuni come NOI!”.

