Gianni Morandi ricorda Fabrizio Frizzi alla chiusura del tour/ Applausi e standing ovation durante il concerto

Gianni Morandi chiude il tour con un sold out e ricorda Fabrizio Frizzi durante il concerto tenutosi al Mediolanum Forum di Assago. Applausi e standig ovation per il conduttore

29 marzo 2018 Anna Montesano

Gianni Morandi

Si conclude al meglio il tour di Gianni Morandi che al Mediolanum Forum di Assago ha fatto registrare il tutto esaurito. Quarantatrè le canzoni oltre ad una serie di nuovi e vecchi successi che hanno fatto divertire tutti i fan del cantante. Ma il momento davvero toccante della serata è arrivato quando Gianni Morandi ha ricordato Fabrizio Frizzi. Il cantante ha scelto un brano molto significativo, “C’era un ragazzo che come me”, per dare il suo ultimo saluto a Frizzi. Il pubblico si è alzato e ha applaudito per circa un minuto senza sosta. In chiusura c'è stato anche il duetto a sorpresa con Fabio Rovazzi con cui ha cantato la hit “Volare”. Ora Morandi si fermerà per riprendere con la serata evento in programma il 25 aprile all’Arena di Verona e il tour estivo nelle location più prestigiose d’Italia.

IL TOUR RIPRENDE IN ESTATE

Queste le prime date estive del Gianni Morandi Tour 2018 d’amore: il 12 luglio a Marostica – VI (Piazza degli Scacchi), il 14 luglio a Codroipo – UD (Villa Manin) , il 15 luglio a Carpi – MO (Carpi Summer Fest), il 19 luglio a Soverato – CZ (Summer Arena) e il 22 luglio a Lucca (Summer Festival). Ricordiamo che il progetto del cantante bolognese ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia. Continua quindi il grande successo di un cantante che ha fatto la storia della musica italiana.

© Riproduzione Riservata.