Giorgio Manetti/ Uomini e Donne: il cavaliere ricomincia a frequentare Paola?

Giorgio Manetti sarà tra i protagonisti della puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne grazie alla dama Paola, che vorrebbe ricominciare a frequentarlo.

29 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Oggi, giovedì 29 marzo, tornano su Canale 5 dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Come sempre Giorgio Manetti sarà tra i protagonisti della puntata grazie a Paola. Qualche settimana fa la dama aveva rifiutato le avance di Giorgio in un vicolo e il Gabbiano aveva deciso di non continuare più la conoscenza. Per questa decisione il Manetti era stato molto criticato sui social: “La cosa più grave è che #Giorgio voglia interrompere la conoscenza con #Paola perché lei non si è lasciata palpare. Ma è serio? Sono basita”, aveva commentato un utente su Twitter. Nel frattempo Paola non è rimasta certo con le mani in mano e ha iniziato a frequentare Franco ma, stando a quanto rivelano le anticipazioni della registrazione, sarebbe di nuovo interessata a Giorgio e vorrebbe riprendere la relazione con lui. Come reagirà Giorgio? Sarà lusingato e darà un’altra chance alla dama o invece riterrà definitivamente chiuso il capitolo cona Paola? Ma soprattutto… come reagirà Gemma Galgani?

Giorgio Maenetti perde consensi

Negli ultimi mesi Giorgio Manetti è stato al centro di numerose polemiche, dopo le scenate con Gemma Galgani e i dubbi sulla sua amicizia con Anna Tedesco (la dama umbra che ha recentemente lasciato il programma). Il Gabbiano ha perso anche molti consensi sui social: “La falsità di Giorgio si vede nelle non risposte” e “Giorgio che prova a passare da vittima non parlando”, hanno scritto su Twitter due fan del programma di Maria De Filippi commentando la modalità con cui Giorgio affronta le critiche. Altri utenti esprimono la loro poca stima per Giorgio: “Secondo me a Giorgio puzza anche il fiato. Mi da questa impressione”, “Giorgio sei profondo come un tombino!” e “Giorgio la persona più denigrata d’Italia sei TU non Gemma! Fatti un giro sui social buffone pagliaccio”. Giorgio riuscirà a riconquistare il favore del pubblico o sarà il prossimo a lasciare il programma?

© Riproduzione Riservata.