Giorgio Mastrota/ La gravidanza della figlia Natalia e il piccolo Leonardo (Maurizio Costanzo Show)

Giorgio Mastrota, il noto personaggio televisivo re delle televendite sarà reso nonno dalla figlia Natalia Mastrota ospite con lui su Canale 5. (Maurizio Costanzo Show)

Giorgio Mastrota, Maurizio Costanzo Show (foto da Facebook)

Giorgio Mastrota è pronto a fare il nonno. Il re delle televendite ha appena esultato per la nascita del suo quarto figlio e già si appresta a conoscere il suo primo nipotino, che nascerà questa primavera. Natalia Junior gli permetterà infatti di diventare nonno ad appena 53 anni: un evento che Mastrota si era augurato proprio poco prima che la figlia confermasse sui social la sua gravidanza in corso. Giorgio Mastrota e la figlia Natalia saranno fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show di questa sera, giovedì, 29 marzo 2018, per parlare di questo nuovo step della loro famiglia. Un progetto che ancora una volta collega il volto noto del piccolo schermo all'ex moglie, Natalia Estrada. La figlia è infatti l'unica erede del loro matrimonio, durato otto anni di felicità e finito con una forte frattura professionale e privata per entrambi. Di recente, Mastrota ha infatti parlato di come nel periodo precedente alla separazione dalla Estrada attraversasse già un periodo nero, concluso poi con il buio televisivo. Anni trascorsi lontano dai riflettori italiani, ma che gli hanno permesso dal punto di vista personale di voltare definitivamente pagina.

IL QUARTO FIGLIO PRIMA DI DIVENTARE NONNO

Leonardo è la gioia di papà Giorgio Mastrota e presto potrà diventare persino zio a pochi mesi di distanza dalla sua nascita. Il quarto figlio del televenditore precede infatti di poco la venuta al mondo del figlio di Natalia Mastrota, la primogenita di Giorgio. Pollicione e Pollicino, intanto ironizza Mastrota su Instagram, esibendo una foto del piccolo di casa con il suo immancabile ditone. Clicca qui per vedere il post di Giorgio Mastrota. E non ci sarà davvero tempo per esultare per l'ultimo nato di casa Mastrota, che il televenditore dovrà brindare per il nuovo lieto evento: secondo le previsioni la nascita del suo primo nipote avverrà a giugno. Non è ancora chiaro quale sarà il nome scelto per il piccolo, anche se Mastrota ha già un'idea: "Avrà un nome himalayano", ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi. Dopo tutto i due genitori hanno una forte passione per la montagna! ironia a parte, sembra che il gene Mastrota abbia già visto qualcuno della famiglia diventare papà dopo i 50 anni. Lo stesso padre di Giorgio Mastrota lo ha avuto infatti a quella stessa età, anche se "nel 1964 era vecchiaia inoltrata".

