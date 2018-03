IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO/ Su Tv8 il film con Nia Vardalos (oggi, 29 marzo 2018)

Il mio grosso grasso matrimonio greco, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Nia Vardalos, Michael Constantine, John Corbett, alla regia Joel Zwick. Il dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE MICHAEL CONSTANTINE

Il film Il mio grosso grasso matrimonio greco va in onda su Tv8 oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21.30. Una commedia del 2002 che è stata diretta da Joel Zwick e interpretata da Nia Vardalos, Michael Constantine, John Corbett, Andrea Martin e Louis Mandylor. Il film ha ottenuto un clamoroso successo in tutto il mondo anche grazie alla collaborazione di Tom Hanks, che decise di produrre la pellicola senza apparire nel cast attoriale. Ad ideare il soggetto del film e a realizzare la sceneggiatura è stata Nia Vardalos, attrice canadese che ha anche interpretato il personaggio protagonista del film, Toula Portokalos. Joel Zwick, il regista che ha diretto il film, è noto per aver curato la regia di alcuni telefilm degli anni 80 e 90 molto famosi come Otto sotto un tetto e Una bionda per papà. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO, LA TRAMA DEL FILM

Toula ha 30 anni, vive a Chicago, e proviene da una famiglia arrivata negli Stati Uniti dalla Grecia diversi anni prima. I suoi familiari desiderano per lei un futuro felice e radioso accanto ad un uomo greco, che possa sposarla il prima possibile. Grazie alla collaborazione di sua madre, che percepisce il disagio di sua figlia, Toula si iscrive ad un corso universitario che le permette di acquisire l'indipendenza tanto desiderata. Grazie alla sua intraprendenza, sua zia accetta di farla lavorare presso il suo studio. Proprio qui conosce l'affascinante Ian Miller, professore americano che sembra fin da subito ricambiare le attenzioni della giovane donna. Tra i due nasce infatti Una meravigliosa relazione che però viene fin da subito osteggiata dal padre di Toula. D'altro canto anche la famiglia di Jan non sembra apprezzare l'idea che il giovane sposi una donna di origini non Borghesi. Nel finale le famiglie arriveranno ad accettarsi reciprocamente e così Toula e Ian riusciranno a sposarsi.

