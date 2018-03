IL SEGRETO/ La proposta di Prudencio per Donna Francisca (Anticipazioni 29 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 29 marzo: Donna Francisca è furiosa dopo lo scontro con Julieta ma Prudencio corre in suo aiuto, con una proposta inaspettata.

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Una nuova tragedia potrebbe essere imminente nelle trame de Il Segreto, la telenovela in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 circa su Canale 5. Donna Francisca è stata sfidata pubblicamente da Julieta, che le ha rinnovato il rifiuto di obbedire ai suoi ordini: lei e gli altri abitanti di Puente Viejo non lasceranno le case e le terre occupate senza il volere della matrona. Dopo il litigio pubblico, le due donne saranno in preda alla rabbia più totale: Julieta sarà furiosa e verrà subito raggiunta da Saul che avrà il suo bel da fare a tranquillizzarla e a riportarla alla ragione. Anche la Montenegro faticherà a ritrovare il controllo e avrà un confronto decisivo con Prudencio. Il giovane, che con il passare dei giorni sta mostrando il suo vero carattere, offrirà il suo aiuto per risolvere il problema delle terre della signora, ancora occupate abusivamente. Quale sarà la sua idea?

IL SEGRETO: PRUDENCIO HA UNA PROPOSTA PER FRANCISCA

Nell'episodio odierno de Il Segreto, Prudencio sosterrà Donna Francisca, dicendole di essere pronto ad aiutarla sia con le buone che con le cattive maniere. La sua idea potrebbe però portare presto a nuovi guai: fare in modo che gli abitanti delle capanne se ne vadano, a causa di un terribile incendio... Ciò finirà per fare del male a qualcuno? I problemi per Hernando saranno purtroppo una realtà: l'uomo non avrà i soldi per saldare il debito con il suo usuraio che continuerà a fare pressioni per ottenere quanto gli spetta. Dos Casas non saprà più a chi rivolgersi per risolvere l'incresciosa situazione e troverà nel solo Don Anselmo il sostegno morale per andare avanti. Anche Camila sarà molto tesa, sia per la situazione economica che per i suoi recenti 'problemi' di salute. In questo caso però sarà Nicolas ad ascoltare i suoi pensieri, nella speranza di tirarla su di morale...

