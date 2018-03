IL VELO DIPINTO/ Su Iris il film Naomi Watts e Edward Norton (oggi, 29 marzo 2018)

Il velo dipinto, il film in onda su Iris oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Naomi Watts, Edward Norton e Liev Schreiber, alla regia John Curran. La trama del film nel dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE EDWARD NORTON

Il film Il velo dipinto va in onda su Iris oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica del 2006 che è stata prodotta negli Stati Uniti per la regia di John Curran e interpretata nel 2006 da Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Toby Jones e Daiana Rigg. Il regista John Curran è un volto noto della cinematografia americana che ha curato la regia di film come Tracks attraverso il deserto, I giochi dei grandi, The Killer inside me e Stone. La trama della pellicola trae ispirazione dall'omonima opera romanzata da William Somerset. I due interpreti principali che vestono i panni dei personaggi protagonisti si sono anche occupati della promozione del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL VELO DIPINTO, LA TRAMA DEL FILM

Kitty proviene da una famiglia nobile di Londra, tuttavia avverte sempre più pressante l'incombere del controllo dei suoi familiari sulla sua intera esistenza. Pur di far felice suo padre acconsente al matrimonio con Walter, medico londinese che invece è follemente innamorato di Kitty. I due poco dopo il matrimonio partono per Shanghai dove Walter è costretto a trasferirsi per motivi lavorativi. Il matrimonio sembra ormai alla deriva con Kitty che nel frattempo inizia a frequentare il giovane e affascinante Charlie, diplomatico britannico in Cina. Quando Walter scopre il tradimento, comunica a sua moglie che acconsentirà al divorzio solo se a sua volta, Charlie deciderà di lasciare sua moglie. Quest'ultimo, non vuole divorziare da sua moglie, dimostrando di non essere minimamente innamorato di Kitty che quindi, sarà costretta a rimanere legata a Walter, trasferendosi ancora una volta in un piccolissimo paesino della Cina. Qui è in corso una terribile epidemia che sta mietendo centinaia di vittime e Walter cerca in tutti i modi di porvi rimedio. Anche Kitty cercherà di rendersi utile, aiutando alcune religiose che gestiscono un piccolo orfanotrofio. Sono proprio le suore a far comprendere alla donna l'animo gentile e misericordioso di suo marito, pronto ad aiutare il prossimo sempre e comunque, in modo particolare i bambini. Kitty finisce per innamorarsi finalmente di Walter. Dopo due mesi dal loro arrivo anche l'epidemia sembra essersi placata.

© Riproduzione Riservata.