IN NOME DI DIO - IL TEXANO/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 29 marzo 2018)

In nome di Dio - Il texano, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 28 marzo 2018. Nel cast: John Wayne, Pedro Armendariz e Henry Carey, alla regia John Ford. Il dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film In nome di Dio - Il texano va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 16.40. Si tratta di una pellicola cinematografica del 1948 diretta da un grande personaggio del cinema americano e internazionale come John Ford. Quest'ultimo, è noto in tutto il mondo per aver diretto successi straordinari come La guardia nera, Tre salti in avanti, Il massacro di Fort Apache, La battaglia del Midway e I tre della Croce del Sud, tutti grandi successi del cinema western. Nel cast de In nome di Dio - Il texano appaiono altrettanti volto noti del panorama cinematografico americano anni 50, come John Wayne, Pedro Armendariz, Henry Carey e Hank Worden. Gran parte della trama del il film è ispirata all'opera romanzata scritta da Peter Kyne, che fu già oggetto di una trasposizione cinematografica nel 1936 intitolata Marked Man e diretta sempre da John Ford. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IN NOME DI DIO - IL TEXANO, LA TRAMA DEL FILM

Un trio di criminali capitanato da Robert Hightower mette a segno un grosso furto e poco dopo è costretto a scappare via per sfuggire alla cattura di Perley Sweet, Lo sceriffo locale che con un inganno porterà i tre malviventi a rifugiarsi in un'area desertica. Costretti a tornare sui propri passi, nel corso della fuga, Robert ed i suoi uomini incroceranno sul loro cammino una donna incinta, gravemente ferita. Senza pensarci su due volte, i tre tenteranno di aiutarla in tutti i modi. Ma la donna purtroppo morirà dopo aver dato alla luce suo figlio, affidando il neonato proprio ai tre malviventi che giureranno alla donna di proteggere con le loro stesse vite il piccolo. Ciò che non sanno ancora è che la giovane a cui hanno appena prestato soccorso è la nipote dello sceriffo Perley Sweet.

