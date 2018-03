Isola dei Famosi 2018/ Nuove liti tra i naufraghi: Elena Morali e Rosa Perrotta a rischio!

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: nuovi dissapori tra i naufraghi dopo il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta. Frattura in arrivo per il gruppo?

29 marzo 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Si prevede una settimana davvero infuocata per i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Ci si avvia alla fine di questa edizione e, in vista della finale, non mancano sorprese, anche poco gradite dal gruppo, come il ritorno di Rosa Perrotta ed Elena Morali. La nuova diretta ha riunito le due concorrenti, che in segreto vivevano sull'Isola che non c'è, con gli altri naufraghi. Un incontro che ha suscitato forti scontri, anche dopo la fine della puntata. Pare che il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 debba prepararsi ad una vera scissione del gruppo in due parti, a prova di ciò la decisione di Elena e Rosa di rifiutare di mangiare il cibo pescato da Amaurys Perez, che "Nemmeno ci saluta", hanno notato le due naufraghe. Il disagio del gruppo è palese e non è stata ancora assorbita la frase detta da Elena ai danni di Nino Formicola e Alessia Mancini.

IL MARITO DI MARA VENIER CONTRO ELENA MORALI

“Ma cosa fa Nino? Crede che arrivando in finale diventerà il comico numero 1 in Italia? Alessia Mancini dice di far televisione da 20 anni: ma se io non la vedo in tv da venti anni” sono state le parole usate da Elena Morali durante la permanenza all'Isola che non c'è. Parole che potrebbero costare caro all'ex Pupa, preda delle critiche del pubblico e di chi la trova "Presuntuosa e maleducata". Non viene perdonato alla Morali il non comprendere l'importanza delle carriere dei personaggi da lei citati e proprio questo atteggiamento potrebbe "buttarla fuori" dall'Isola dei Famosi alla prossima nomination. Lo stesso Nicola Carraro, marito dell'opinionista dell'Isola Mara Venier, sul web ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Elena, scrivendo: "Quanto mi sta sui cocchi, imbarazzante! Buttatela fuori al televoto!"

