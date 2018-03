Isola dei Famosi 2018, canna-gate: Daniale Bossari/ "Si è visto tutto"! E Mara Venier invece...

Daniele Bossari ammette il canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 ai microfoni di Valerio Staffelli: Mara Venier, invece, tergiversa e non si sbilancia.

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Striscia la Notizia torna ad occuparsi del canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018. Subito dopo l’ultima puntata live, Valerio Staffelli ha intercettato fuori dagli studi di Milano gli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier ai quali ha chiesto un commento su quanto accaduto all’Isola. Staffelli, senza giri di parole, chiede a Bossari se abbia ascoltato e visto gli ultimi servizi trasmessi da Striscia in cui Francesco Monte avrebbe ammesso di aver fumato. “Insomma, ora che la Capriotti ha riconosciuto insomma... che il fatto è accaduto, anche Mara prima l'ha riconosicuto..." – dice Staffelli a cui l’opinionista risponde facendo una mezza ammissione – "E allora cosa dobbiamo fare?!? Veramente non capisco dove si debba arrivare...". Staffelli lancia il gancio: “Riconoscere che il fatto è accaduto". Bossari ammette: “E ho capito, ma questo si è visto dai filmati, si è visto tutto. E quindi? Dopo?". L’opinionista, dunque, ammette il canna-gate? Per Valerio Staffelli è così anche se poi l’inviato di Striscia aggiunge che, purtroppo, in puntata, continuerà a fare finta di niente.

LE DICHIARAZIONI DI MARA VENIER SUL CANNA-GATE

Atteggiamento diverso, invece, per Mara Venier che, ai microfoni di Valerio Staffelli tergiversa senza ammettere esplicitamente il canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi 2018 sin dalla seconda settimana. L’inviato di Striscia si offre di far ascoltare alla Venier gli ultimi filmati trasmessi da Striscia e l’opinionista appare piuttosto spazientita: “Ancora? Ancora andiamo avanti con questa storia?. "Ma signora Mara volevamo sapere la sua opinione, visto che anche la Capriotti ha riconosciuto...", replica Staffelli. "Ma mi sembra che... che dobbiamo di'... Hai una canna? Che se famo una canna anche noi così non se ne parla più", aggiunge Mara. Staffelli invita così la Venier a prendere posizione sulla vicenda e a non fare finta di nulla provocando la reazione dell’opinionista che, prima di salire in auto, ribatte: “Io non ho mai fatto finta di niente. Mai fatto finta di niente. A me proprio non me lo dire, io sono proprio quella che ha detto fin dal primo momento 'dite la verità e finiamo questa storia'. Non pensavo mai che sarebbe uscita tutta sta storia. Senti, io c'ho un mal di pancia terribile, non so se l'hai sentito, c'ho una gastroenterite...". Cliccate qui per vedere il video.

