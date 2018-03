JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ VICINI ALLA ROTTURA/ Ecco i veri motivi dei loro nuovi problemi

Justin Bieber e Selena Gomez sarebbero vicini alla rottura: ecco i veri motivi della loro nuova crisi. La colpa è davvero della nuova fiamma del cantante?

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez stanno attraversando una nuova crisi, ormai non ci sono più dubbi. Dal 1° marzo, giorno in cui la cantante ha ufficializzato la loro relazione facendo gli auguri al compagno, di loro si sono perse le tracce e a quanto pare la situazione starebbe peggiorando. Secondo varie fonti vicine alla coppia, in questo periodo Justin e Selena avrebbero persino smesso di parlarsi. Lei infatti si sarebbe resa conto di come Bieber debba ancora fare grandi passi in avanti per poter ottenere la sua completa fiducia. A E! News un insider ha precisato: "Selena si è resa che anche se ha apportato alcuni miglioramenti positivi, non è proprio una situazione perfetta in questo momento". Nulla a che fare dunque con le voci di una possibile nuova relazione del cantante canadese che negli ultimi giorni è stato visto insieme alla modella Baskin Champion.

UN NUOVO AMORE PER JUSTIN BIEBER?

Alcune foto diffuse da tabloid americani hanno rilanciato il gossip secondo il quale Justin Bieber starebbe vivendo una storia con la modella Baskin Champion. Sembra tuttavia che si tratti di una voce falsa e che tra loro sia nata solo una bella amicizia. Baskin è infatti la sorella della fidanzata di Patrick Schwarzenegger, uno dei migliori amici del cantante. Una tesi per altro confermata da un'altra fonte vicina all'artista, secondo la quale non ci sarebbe nulla di sentimentale tra loro: "Justin è stato presentato a Baskin attraverso il suo gruppo di amici e si sono visti solo un paio di volte (...) Ha decisamente apprezzato la sua compagnia, ma dire che stanno frequentando è un enorme sforzo, Justin non sta cercando di essere serio con nessuno tranne che con Selena". Una dichiarazione che fa ben sperare in un chiarimento tra gli Jelena, anche se per il momento entrambi sembrano più che altro concentrati nelle rispettive carriere: lei nella creazione del nuovo album e lui nel singolo la cui uscita è prevista per inizio aprile.

© Riproduzione Riservata.