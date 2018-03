LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano della primavera

Oggi, giovedì 29 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Si parte con "Il caffè delle donne".

29 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Anche questo pomeriggio, giovedì 29 marzo, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, che ieri ha fatto compagni a 2.085.000 spettatori con il 18.2% di share nella prima parte, e 2.296.000 telespettatori con il 20% nella seconda parte. Come sempre, la puntata si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Il tema del giorno è la primavera e gli amori che fiorsicono in questa stagione. Dalle 17.10 sarà ospite in studio l'avvocato Daniele Bocciolini, per parlare dei più recenti casi di cronaca.

Addio a Lele Joker

Nella puntata di ieri del programma di Rai 1 si è parlato ancora di Fabrizio Frizzi. Tra gli ospiti in studio c’era anche Rosanna Lambertucci, tra i conduttori che si erano alternati al timone di “Luna Park”: “Ho ripensato a Luna Park alla Luna Nera ... quanto ci siamo divertiti! Quanti ricordi Fabrizio caro! Grazie di esserci stato! E nei nostri cuori rimarrai per sempre”, ha scritto la conduttrice su Twitter. In studio anche Valeria Favorito, la ragazza salvata dalla donazione di midollo osseo di Fabrizio Fizzi: “Oggi è stato il giorno più brutto della mia vita. Lui è stato il mio Angelo sulla Terra”, ha detto Valeria che la mattina ha presenziato ai funerali del conduttore. Nel corso della puntata de La vita in diretta. Non è mancato un ricordo del piccolo Lele Joker: “È arrivato domani. E sembra di annegare. Ciao Gabriele Lele Joker”, ha scritto su Twitter Marco Liorni.

