Laura Pausini / "Vengo giudicata dalla mattina alla sera e ne soffro tanto"

Laura Pausini si racconta nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola, e ammette: "Tutti credono che sono forte ma soffro ad essere giudicata"

29 marzo 2018 Anna Montesano

Laura Pausini

Importanti rivelazioni quella fatte da Laura Pausini. Attraverso il settimanale Oggi, la cantante ha parlato delle sue insicurezze e dello star male causa il continuo sentirsi giudicata. L'ultimo album in uscita si intitola "Fatti Sentire", scelta che vuol dire tanto: "Il titolo è un invito ad andare avanti senza ascoltare i giudizi che fanno male. E ve lo dice una persona che viene giudicata dalla mattina alla sera e per questo ne soffre. Tutti dicono che sono forte. Solo sul palco: poi scendo e mi bastano cinque gradini per sentirmi insicura. Il mio disco è un inno al coraggio". La Pausini è stata criticata anche per la mancata partecipazione a Sanremo, slittata, interpretata come voglia di protagonismo: "Sono stata tacciata di protagonismo per aver rinviato la mia esibizione al sabato, hanno insinuato che fingevo di star male: è stato brutto".

I NUOVI IMPEGNI DI LAURA PAUSINI

La cantante di fama internazionale continua intanto la promozione del nuovo lavoro discografico e sarà presente alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Laura Pausini sarà infatti ospite speciale e duetterà con i ragazzi della scuola che hanno conquistato il serale. La cantante italiana più amata nel mondo grazie ai suoi grandi successi, tornerà live in Italia i prossimi 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo per cantare live i nuovi brani dell’album Fatti sentire. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. Laura Pausini è pronta per far cantare a squarciagola tutti i fan.

© Riproduzione Riservata.