Lory Del Santo / Ecco perché ama uomini più giovani, e su Eric Clapton: “Voleva un altro figlio ma…”

Lory Del Santo, la sua lunga intervista tra le pagine di Novella 2000 chiacchierando con Don Mauro Leonardi, ecco perché ama uomini più giovani, anche se: “Mi sono innamorata di una donna!”.

29 marzo 2018 Valentina Gambino

Lory Del Santo intervistata da Don Mauro Leonardi, si confessa tra le pagine di Novella 2000. Lei è sempre in bilico tra: "Ci fa oppure ci è?", ma non confessa la verità tenendola per sé. Per la regista di The Lady, il passato potrebbe essere tutto uno sbaglio quando si ripensa alle esperienze trascorse: "Si prendono decisioni che una paga per tutta la vita". Poi la Del Santo torna nuovamente a parlare di Eric Clapton, confessando di avere sbagliato a non fare con lui un secondo figlio: "Dopo Conor l'avrebbe voluto ma io ho preferito la carriera. In quel momento stavo facendo Drive In, lavorare in TV era il sogno della mia vita. Non sono riuscita a rinunciare". Successivamente l'opinionista più frizzante della TV, ha spiegato anche il motivo per cui decide sempre d'innamorarsi di uomini molto più giovani di lei: "Gli uomini grandi vogliono solo comandare e ti trattano in modo benevolo solo per un loro piacere personale. Adesso decido io, voglio comandare io. Mi sento maschile in questo. Il maschio giovane per definizione non è ancora realizzato, ha bisogno di imparare, studiare e così la combinazione è perfetta".

La giusta combinazione Lory Del Santo-uomo più giovane, viene attuata anche con Marco Cucolo, il suo attuale fidanzato. "Se domani io voglio andare a sciare, si va a sciare. Un po' è perchè io adesso sto meglio economicamente, ma un po' anche per gli uomini non hanno più paura di far vedere che sono deboli". Marco ha 26 anni e secondo voci di corridoio presto potrebbe entrare anche nella Casa del Grande Fratello. Il figlio Devin invece ha appena un anno in meno del suo attuale fidanzato. Lory Del Santo però, non ha nessun problema a vivere l'intimità con un ragazzo che ha praticamente la stessa età del figlio: "Marco è felice - afferma intervistata da Novella 2000 - la nostra relazione è basata sull'armonia. Cercavo da tempo un rapporto dove non si litigasse. L'insulto, l'urlo rovina la bellezza dell'anima. Noi dobbiamo stare con gente che non inneschi la violenza. Con Marco ho trovato l'equilibrio. A settembre faremo cinque anni insieme. Non penso che l'amore debba durare all'infinito, ma che l'importante sia fare il percorso più lungo possibile con persone buone".

“Mi ero innamorata di una donna ma niente sesso!”

Denaro e potere, che importanza hanno nella vita di Lory Del Santo? Per lei tutto dipende dalle reali necessità. "Tutto dipende, si può avere bisogno di protezione, aiuto economico, evasione e ci si innamora di chi ti dà ciò che vuoi". Può essere un rapporto d'amore senza sesso? La risposta di Lory è spiazzante quanto inedita. "Io ho avuto un rapporto d'amore con una donna, in cui non c'è mai stato sesso. Avevo con lei un puro piacere mentale che non si può chiamare amicizia. Nella mia vita è sempre mancata la figura femminile e finalmente avevo trovato una donna con la quale condividere un percorso luminoso, avere un rapporto profondo, sincero, una persona che volevo chiamare tutti i giorni per condividere, ridere, scherzare, poter raccontare tutto senza freni messi dalla gelosia". Poi però, questo rapporto apparentemente idilliaco si è rotto: "si è messo in mezzo il sesso..." afferma la Del Santo. In che modo? Se con gli uomini per Lory Del Santo era impossibile instaurare un rapporto d'amicizia ("volevano arrivare sempre allo stesso punto"), con questa donna tutto era diverso ("volevo essere seppellita vicino a lei un giorno"), ma poi: "Si è innamorata di me anche a livello fisico. A quel punto la storia è finita".

