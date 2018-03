MARGHERITA GRANBASSI/ “È iniziata male ma da buona sportiva non mollo” (Celebrity Masterchef)

Margherita Granbassi, ex campionessa di scherma, ritorna dietro i fornelli di Celebrity Masterchef Italia dopo l’ottima prova offerta la scorsa settimana nell’esterna di Amatrice.

29 marzo 2018 Francesca Pasquale

Margherita Granbassi a Celebrity Masterchef

L’ex schermitrice italiana ed attuale consigliera del Coni, Margherita Granbassi, è tra le protagoniste più attese della terza puntata di Celebrity Masterchef in onda questa sera sulle frequenze di Sky Uno. La Granbassi infatti, nei primi appuntamenti del talent culinario, ha dimostrato di trovarsi piuttosto a proprio agio dietro i fornelli. Del resto quella per la cucina è una passione, assieme a quella per il calcio, che l’accomuna alla chef Antonia Klugman, come lei stessa ha raccontato in una recentissima intervista rilasciata alla rivista Io Donna: “Eravamo compagne di banco alle elementari e alle medie, eravamo le uniche a giocare (a calcio ndr)”. La stessa Granbassi seppur ammettendo come l’esperienza a Masterchef non sia partita nel migliore dei modi di certo non ha alcuna intenzione di mollare: “È iniziata male ma da buona sportiva non mollo”. In attesa di rivederla all’opera questa sera nella terza puntata, ricordiamo quanto avvenuto nello scorso giovedì 22 marzo.

MARGHERITA GRANBASSI, MOLTO BENE SOPRATTUTTO NELL’ESTERNA DI AMATRICE

Nella Mystery box la concorrente Margherita Granbassi e i suoi compagni d’avventura, hanno dovuto fare i conti con la realizzazione di un piatto nel quale gli unici ingredienti previsti erano quelli presenti in un acquario: molluschi, frutti di mare e tante altre specialità proveniente dal mare. La Granbassi ha cercato di dare il meglio ma nonostante questo, la sua preparazione non è stata inserita tra le tre migliori che invece sono state di quelle di Davide Devenuto, Anna Tatangelo e Orietta Berti. Nella seconda prova di serata, l’Invention Test, la Granbassi dietro precisa scelta strategica di Davide Devenuto (vincitore della Mystery), ha dovuto preparare un piatto salato come Valerio Spinella, Serena Autieri e Davide Tombolini mentre gli altri si sono cimentati con dei dolci. Anche in questo caso la Granbassi presenta un piatto nella media che tuttavia le permette di evitare problematiche. Nella prova esterna si è volati ad Amatrice con il preciso compito di cucinare per 70 abitanti del luogo, naturalmente con piatti della tradizione locale. La Granbassi ha fatto parte della Brigata Blu assieme alla caposquadra Anna Tatangelo e Davide Devenuto. Ottimo lavoro per l’ex schermitrice che ha avuto la meglio nella disputa evitando così i pericolosi Pressure Test.

