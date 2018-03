Mara Venier/ L'addio a Fabrizio Frizzi e il dolore per la morte della madre (Maurizio Costanzo Show)

Mara Venier questa sera sarà fra gli ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show dedicata al ricordo dell'amico Fabrizio Frizzi. Appuntamento alle 23.10 su Canale 5.

29 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Rudy Zerbi, Mara Venier e Alessandra Celentano al Maurizio Costanzo Show

Grande commozione nell'appuntamento odierno del Maurizio Costanzo show, dove Mara Venier, ospite di questa puntata, omaggerà assieme ai presenti la memoria dell'amico e amato collega Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo a causa di una emorragia cerebrale. La serata del noto talk di Canale 5 si aprirà infatti con un breve video in ricordo del conduttore di Rai Uno, che con la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno conosciuto. Fra questi, anche Mara Vanier, che lunedì scorso, alla vigilia dei funerali, non è riuscita a trattenere le lacrime nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. L'amata conduttrice questa sera avrà quindi la possibilità di ripercorrere i momenti più sereni in compagnia dell'amico di sempre, svelando al pubblico di Maurizio Costanzo dettagli poco noti e aneddoti delle loro collaborazioni sul piccolo schermo.

MARA VENIER: "CON ALESSIA SONO PROTETTIVA"

In qualità di opinionista nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Mara Venier si è ritrovata al centro della bufera del "canna-gate", una vicenda che ha gettato benzina su un programma nato per intrattenere il pubblico, e che ha inevitabilmente "intaccato" il percorso di alcuni fra i concorrenti più amati della stagione. Intervistata dal settimanale "Io Donna", la conduttrice ha rivelato di portare mai in diretta alcun auricolare, garantendo l'autenticità di ogni opinione pronunciata nel corso della puntata: "A me non dicono niente. Casomai, con Alessia posso diventare un filo protettiva", ha ammesso infatti Mara Venier, che sulla profonda amicizia che la lega ad Alessia Marcuzzi, non ha nascosto un pizzico di senso di protezione (forse scaturito proprio dalle recenti polemiche che hanno investito il reality di Canale 5): "Lei è talmente perbene e buona che…". E sulla possibilità di tornare in Rai alla conduzione di un programma domenicale si è mostrata categorica: il suo futuro, a quanto pare, potrebbe non passare più per viale Mazzini.

"MAI AVUTO UN COPIONE"

Mara Venier questa sera sarà ospite di Maurizio Costanzo dopo la commovente intervista realizzata lo scorso dicembre, in cui la conduttrice, ripercorrendo la sua vita, ha portato alla luce il dolore per la morte della madre. Questa sera, nel corso del talk show della seconda serata di Canale 5, l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 avrà la possibilità di raccontarsi ancora una volta, analizzando i momenti più interessanti della sua carriera e tutti i progetti che la vedranno coinvolta nei prossimi mesi. Proprio lei, che come si legge su una recente intervista concessa a Io Donna non ha "mai avuto un copione", è oggi una delle protagoniste più amate del panorama televisivo nazionale, complice forse quell'istinto che nel corso delle sue dirette non l'ha mai abbandonata. "Solo con la Vita in diretta - ha ricordato la conduttrice - fui costretta a cambiare, lo stile di quel programma era più giornalistico".

