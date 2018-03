Maurizio Costanzo Show/ Anticipazioni: Mara Venier, Pio e Amedeo e Anna Tatangelo tra gli ospiti (29 marzo)

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni e ospiti del celebre salotto romano in onda oggi, giovedì 29 marzo con il secondo apputamento, il saluto a Fabrizio Frizzi.

29 marzo 2018

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni

Nella seconda serata di oggi, giovedì 29 marzo 2018, torna in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la seconda puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. L’appuntamento dal teatro romano si aprirà nel ricordo di Fabrizio Frizzi, il celebre e amatissimo conduttore morto per colpa di una emorragia cerebrale lo scorso lunedì dopo una precedente ischemia. Il volto gentile della televisione italiana, sarà sicuramente ricordato dal giornalista con il solito stile che lo contraddistingue. Proprio ieri mattina ci sono stati i funerali a Roma, tra la commozione delle persone comuni ed i tanti amici famosi che sono scesi in prima fila per donargli ultimo sorriso e le ultime parole. La poesia letta da Antonella Clerici e Carlo Conti per esempio, ha segnato molto i presenti così come le frasi che gli ha dedicato l’amico Flavio Insinna che faticosamente ha saputo mascherare la straziante commozione. A seguire, scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti del secondo appuntamento con il salotto più amato della televisione italiana.

Costanzo dopo l’omaggio a Frizzi: gli ospiti

Dopo l’omaggio a Fabrizio Frizzi, si riapriranno i battenti del nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti del salotto televisivo, anche Mara Venier. L’opinionista infatti, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda lo scorso martedì sera, non ha saputo trattenere la commozione dopo aver ricordato Fabrizio Frizzi tramite le parole di Alessia Marcuzzi e il lungo applauso del pubblico in studio. Oltre alla Venier, presente anche Stefania Sandrelli eccezionale attrice, vincitrice di 4 David di Donatello, 6 nastri d'argento e un Leone d’oro alla carriera. Per lei il cinema è stata anche una vera famiglia: “Come ogni famiglia, il cinema ha i propri odori, le proprie complicità, i propri codici. Ho sempre cercato di essere disponibile, di non rompere mai le palle al regista in proiezione, di ridere con gli altri perché fare squadra è importante e ridere, anche nel dramma, è basilare”, ha raccontato recentemente intervistata da Vanity Fair.

Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti

Oltre a Mara Venier e Stefania Sandrelli, ospiti del Maurizio Costanzo Show anche i professori di Amici, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Proprio quest’ultima, recentemente intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha raccontato in esclusiva la sua malattia ai piedi che purtroppo le impedisce di ballare. Torneranno ancora una volta Pio e Amedeo, dopo lo strepitoso successo di Emigratis e la presenza anche durante la prima puntata d’esordio dello scorso giovedì sera. In ultimo, il figlio di Domenico Ricci - l’autista di Aldo Moro che perse la vita in Via Fani - Giovanni Ricci, la ballerina 83enne inglese Paddy Jones con il suo maestro di ballo Nicko Espinosa, tornata al successo grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Lo Stato Sociale. Spazio anche per la cantante Anna Tatangelo (reduce dalla separazione da Gigi D’Alessio) e il conduttore televisivo Giorgio Mastrota accompagnato da sua figlia Natalia nata dal suo matrimonio con l’ex showgirl spagnola Natalia Estrada.

