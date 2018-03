Morte Fabrizio Frizzi, Michelle Hunziker furiosa/ “Lutto sui social? Ognuno affronta il dolore come vuole”

Morte Fabrizio Frizzi, Michelle Hunziker furiosa: “Il dolore non deve essere pubblico: ognuno lo affronta come vuole”. Le ultime notizie sulla showgirl, attaccata duramente sui social

29 marzo 2018 Silvana Palazzo

Morte Fabrizio Frizzi, Michelle Hunziker furiosa

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi scoppia il caso Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è stata duramente attaccata per non aver dedicato alcun omaggio al collega, né un post sui social. La replica dell’ex presentatrice del Festival di Sanremo è stata altrettanto dura. «Ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole», ha scritto la Hunziker in un lungo post pubblicato su Instagram. La conduttrice rivendica la libertà di vivere il lutto con la propria sensibilità e discrezione. «Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perché non lo annuncia in un post», ha proseguito Michelle Hunziker spiegando la sua posizione in merito. La showgirl sostiene che molte persone stiano perdendo completamente il senso della vita reale e un esempio lampante è il fatto che alcune persone commentano come gli altri debbano affrontare il proprio lutto. Clicca qui per visualizzare il post integrale.

MORTE FABRIZIO FRIZZI, MICHELLE HUNZIKER FURIOSA

Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro dolore per la morte di Fabrizio Frizzi, non Michelle Hunziker, che per questo è stata duramente attaccata sui social. La showgirl svizzera è stata presa di mira per non aver espresso pubblicamente il proprio dolore per la prematura morte del collega. Critiche assurde, sostiene la Hunziker: «Danno per scontato che un personaggio pubblico debba per forza postare sempre qualcosa o rispettare un assurdo silenzio imposto quando qualcuno purtroppo viene a mancare». Per l’ex moglie di Eros Ramazzotti i social network sono diventati un posto «il contenitore di falsa moralità e totale ipocrisia». Michelle Hunziker ha allora chiesto una cosa agli utenti che l’hanno attaccata: «Spero pertanto che tutti coloro che mi hanno scritto come devo o non devo affrontare la scomparsa di un caro collega, che ho amato come tutti moltissimo, si facciano un esame di coscienza».

© Riproduzione Riservata.