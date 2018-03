NINE MONTHS-IMPREVISTI D'AMORE/ Su Rai Movie il film con Hugh Grant (oggi, 29 marzo 2018)

Nine Months - Imprevisti d'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Hugh Grant, Julianne Moore, Tom Arnold, alla regia Chris Columbus. Il dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST HUGH GRANT

Nine Months - Imprevisti d'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 1995 da Chris Columbus, regista americano che ha diretto grandi successi internazionali come Mamma ho perso l'aereo, Mrs Doubtfire mammo per sempre, Harry Potter e la pietra filosofale e L'uomo bicentenario. Grande regista di fama internzionale dunque, coadiuvato da un cast d'eccellenza che vede tra i suoi protagonisti attori del calibro di Hugh Grant, Julianne Moore, Tom Arnold, John cusack e Robin Williams. Per Hugh Grant, il film Night Moves fu la primissima pellicola della sua carriera ad essere stata girata negli Stati Uniti. Prima del 95 infatti, l'attore aveva recitato solo in film britannici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NINE MONTHS - IMPREVISTI D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Protagonista del film è Samuel Faulkner, medico specializzato in psicologia infantile legato sentimentalmente a Rebecca. I due si amano e convivono da diverso tempo ma non sono ancora sposati. Rebecca vorrebbe convolare a nozze con il suo amato Samuel, mentre quest'ultimo detesta la vita matrimoniale e non ha intenzione di diventare papà. Quando Rebecca scopre di aspettare un bambino, Samuel va nel panico e cerca conforto in Sean, suo migliore amico che come lui non ha alcuna intenzione di sposarsi. Lentamente Samuel si allontana da Rebecca che decide quindi di lasciarlo, sentendosi completamente messa da parte. Nel frattempo, però, lo psicologo capisce che desidera solo trascorrere il resto della sua intera esistenza con Rebecca e cerca così di riconquistare il suo amore. La donna però, ferita profondamente nell'orgoglio e spaventata dall'indecisione di Samuel, decide di non dargliela vinta così tanto facilmente. Riuscirà Samuel a riconquistare il cuore di Rebecca una volta e per tutte?

