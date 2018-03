Natalia Estrada/ Dopo Mastrotta il matrimonio con Andrea Mischianti

Natalia Estrada, la figlia Natalia Mastrota la renderà nonna: la rottura con Giorgio Mastrota e la sua nuova vita dopo la fine di quella importante relazione. (Maurizio Costanzo Show)

Natalia Estrada manca ormai dai riflettori italiani da diversi anni. In seguito alla rottura con l'ex marito Giorgio Mastrota, la nota showgirl ha preferito voltare del tutto pagina grazie alle nozze con Andrea Mischianti, avvenuta nel 2007. La loro passione per i cavalli li ha spinti tra l'atro a scegliere la vita di campagna al tran tran della metropoli, con conseguente addio alla carriera televisiva da parte dell'artista. Questa sera, giovedì 29 marzo 2018, Natalia Estrada sarà presente in via indiretta al Maurizio Costanzo Show. A sedere nel salotto del giornalista ci saranno infatti l'ex marito Giorgio e la figlia Natalia Estrada, quest'ultima prossima a diventare mamma. La Estrada intanto ha deciso di non ritornare sul piccolo schermo del nostro Paese nemmeno per parlare del suo prossimo ruolo di nonna. A rivelare diversi episodi del suo passato sarà tuttavia l'ex marito, grazie al One Man Show in cui Mastrota rivelerà i 'trucchi' che gli hanno permesso diversi anni fa di conquistare una delle donne più affascinanti del monto dello spettacolo.

LA ROTTURA CON GIORGIO MASTROTA

La rottura fra Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ha spinto entrambi verso un baratro importante, un periodo buio da cui entrambi sono riusciti ormai ad uscire del tutto. E' stato infatti il televenditore a rivelare il crollo subito in seguito alla separazione dalla prima moglie, avvenuta in un periodo in cui le cose non andavano bene nemmeno dal punto di vista professionale. Il matrimonio fra la Estrada e Mastrota è durato sei anni, trovando la sua conclusione alla fine degli anni Novanta, ma a lungo sono stati fra le coppie più gettonate del mondo dello spettacolo. Il crollo è avvenuto in seguito alla nascita di Natalia Junior, la loro prima e unica figlia, come ha rivelato il televenditore al settimanale Oggi. In quegli anni Mastrota aveva persino abbandonato i riflettori per dedicarsi alla figlia ed al ruolo di agente dell'ex moglie, uno step che poi ha spinto entrambi verso una decisione drastica. Data la scelta della Estrada di chiudere le porte alla televisione, si può intuire che la rottura fra i due ex coniugi abbia pesato su entrambe le parti. Natalia però sembra aver trovato una sua ragione di vita nell'amore per i cavalli e del secondo marito, con cui gestisce un ranch in Piemonte. Il tutto rigorosamente lontano dalla città e dal chiasso, per dedicarsi all'educazione dei loro esemplari.

