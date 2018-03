Natalia Mastrota / Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventano nonni (Maurizio Costanzo Show)

Natalia Mastrota, la ragazza renderà nonni i suoi genitori Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Una grande emozione raccontata nel salotto di Canale 5. (Maurizio Costanzo Show)

Natalia Mastrota, Maurizio Costanzo Show (Foto Facebook)

Natalia Mastrota sarà presto mamma di un bambino: la notizia della gravidanza della figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada non ha fatto altro che rendere felici i futuri nonni. Uno step che l'ex coppia sognava da tempo, anche se oggi divisi dal punto di vista sentimentale. Soprattutto il noto teleimbonitore ha accolto questa nuova pagina della sua vita con grande entusiasmo, come si può notare dai tanti post pubblicati nel corso delle settimane sui suoi profili social. Questa sera, giovedì 29 marzo 2018, Natalia Mastrota sarà al Maurizio Costanzo Show al fianco del padre per parlare di questa loro nuova esperienza di vita e non solo. Prima di dedicarsi del tutto al suo nuovo ruolo da mamma, Natalia ha deciso si fare un viaggio in Giappone per concedersi un po' di relax, rientrando in Italia a fine febbraio. Il silenzio sui social dell'ultimo mese lascia pensare che Matilde sia fin troppo impegnata per i preparativi e ad aggiudicare da una foto che Giorgio Mastrota ha pubblicato sul proprio profilo sembra proprio che proceda tutto a gonfie vele. Nell'immagine, il noto pollicione del televenditore punta dritto verso il pancino della figlia. Clicca qui per vedere il post di Giorgio Mastrota.

GIORGIO MASTROTA E NATALIA ESTRADA DIVENTANO NONNI

Sono trascorsi pochi mesi da quando Natalia Mastrota ha annunciato la sua gravidanza al pubblico italiano. Presto potrà vedere il volto del suo primo figlio, avuto ad appena 22 anni. Un evento che non ha sorpreso di certo i genitori, visto che in occasione della nascita del suo ultimo figlio, era stato proprio il padre Giorgio Mastrota ad augurarsi di poter diventare presto nonno. E così è stato: la cicogna ha reso felice nonno Giorgio con la lieta novella e con quella famiglia allargata che negli anni ha saputo creare grazie alle sue molteplici relazioni. Giovanissimo e già nonno, Mastrota ha già sottolineato in una recente intervista che considererà il figlio di Natalia come uno dei suoi, il quinto per l'esattezza. Ci si avvicina sempre di più al grande evento tra l'altro: secondo le previsioni il figlio di Natalia dovrebbe nascere questa primavera. Silenzio stampa invece per ora da parte della madre: l'Estrada ha scelto da tempo di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua nuova vita al fianco del secondo marito Andrea Mischianti, con cui ha rivoluzionato tutta la propria esistenza. Di certo si tratterà di un evento emozionante anche per la futura nonna, che potrà raggiungere un traguardo così importante ad appena 45 anni.

