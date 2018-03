Nina Zilli e Omar Hassan/ Foto, bacio mozzafiato sui social: "vero e naturale"

Nina Zilli e Omar Hassan si baciano con passione sui social: la foto pubblicata dalla cantante conferma la storia d'amore e scatena i commenti dei fans.

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Nina Zilli

Nina Zilli e Omar Hassan si baciano si baciano con passione sui social. La cantante ha ufficializzato la storia con il pittore e il pugile pubblicando sul suo profilo Facebook una foto in cui si lascia andare ad un gesto d’amore con il suo nuovo fidanzato. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, dopo essere stata seguita dai paparazzi alla ricerca di uno scoop, Nina Zilli ha deciso di anticipare tutti condividendo con i suoi followers la gioia per la sua nuova storia d’amore. “Sono stata in vacanza 2 settimane scarse, mi sono divertita e rilassata com’è giusto che sia, c’è stato un compleanno speciale e un amico rincoglionito che ha fatto un video proprio a mezzanotte...............e da quando sono tornata a Milano ho i paparazzi sotto casa che in coro mi gridano bacio, bacio, bacio” – scrive Nina Zilli che, poi, baciando Omar Hassan aggiunge – “E niente, eccolo. #homemade #fattoincasa vero e naturale”. La cantante ruba così lo scoop ai paparazzi pubblicando personalmente la foto del primo, vero bacio con Omar Hassan. “Mi vergogno un po’ perchè non sono tipa da condivisioni troppo private, ma preferisco essere io a farvi vedere questo bacio”, conclude la Zilli.

CHI E’ OMAR HASSAN, IL NUOVO FIDANZATO DI NINA ZILLI

Omar Hassan è l’uomo che ha rubato il cuore di Nina Zilli. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2018, è finita nell’occhio del gossip per la sua nuova storia d’amore. La cantante ha ritrovato la felicità accanto all’aitante Omar Hassan, ma chi è il nuovo fidanzato della Zilli? Omar è un pittore e pugile 31enne, madre italiana e padre egiziano, è nato alla periferia est di Milano e si è diplomato all’Accademia delle Arti di Brera. Fisico possente, Omar da ragazzo si è appassionato al pugilato che ha praticamente senza mai abbandonare l’arte. A causa del diabete, però, a 19 anni è stato costretto a lasciare la boxe e, così, ha deciso di mettere insieme le sue passioni per creare un nuovo stile artistico, l’action painting che consiste nel versare il colore spontaneamente sulla tela invece che seguire delle tecniche precise. L’artista ha fatto breccia nel cuore di Nina Zilli con la sua arte?

