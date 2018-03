ORIETTA BERTI/ Il piatto presentato nella Mystery Box è una vera genialità (Celebrity Masterchef Italia)

Orietta Berti concorrente della seconda edizione di Celebrity Masterchef. Tra i migliori nella Mystery Box con un goloso spiedino di mare e ottimo il suo piatto nei Pressure Test.

29 marzo 2018 Francesca Pasquale

Orietta Berti a Celebrity Masterchef Italia 2

La popolare cantante Orietta Berti, presenza fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa, è protagonista in queste settimane della seconda edizione del cooking game di Sky Uno HD, Celebrity Masterchef Italia 2, come concorrente. Da subito con la sua presenza, Orietta Berti ha portato simpatia e dinamismo alla trasmissione rivelandosi una brava cuoca anche se lei in un’intervista di qualche settimana fa aveva dichiarato che cucinare in tv non se lo sarebbe mai aspettato e che da sempre è una cuoca per esigenza e non per passione. Queste le sue parole: “Ecco, cucinare in tv è una di quelle cose che non mi sarei mai aspettata di fare. Ho sempre cucinato per mio marito Osvaldo e per i miei figli, ma non sono una vera cuoca emiliana, una “rezdora” come si dice da queste parti, che sanno fare tutto: dai ripieni agli arrosti. Io ho imparato un po’ da mia mamma e da mia suocera, ma sempre con il ruolo di aiutante. Sono una cuoca per esigenza, non per passione. Ho sempre cucinato in fretta, invece la cucina emiliana è molto elaborata, esige tempi lunghi. Non puoi fare le lasagne o i tortelli al mattino a darli a mezzogiorno”.

ORIETTA BERTI, TRA I MIGLIORI NELLA PRIMA MYSTERY BOX

Come è noto le puntate di Celebrity Masterchef sono state registrate qualche tempo fa, così Orietta Berti intervistata dal quotidiano La Stampa, pur non anticipando nulla della sua esperienza dietro ai fornelli di Masterchef ha confessato di essersi molto divertita e anche maggiormente appassionata alla cucina: “Ovviamente non vi anticipo nulla, ma vi dico che mi sono divertita e che mi sono anche appassionata un po’ di più alla cucina. È stato un gioco, ma anche un’avventura. E mi sono trovata benissimo con gli altri partecipanti. È stato bello parlare con loro non solo di lavoro, anche delle nostre vite. È stata come una vacanza con amici conosciuti al momento”. Una passione che è stata palese nell’ultima puntata di Celebrity Masterchef in cui Orietta Berti e gli altri concorrenti hanno dovuto affrontare la loro prima Mystery Box e il primo Invention Test.

Proprio nella Mystery Box, Orietta Berti è stata la grande protagonista della serata. Tutto è cominciato con l’apertura della Mystery Box. Si tratta di un acquario, una sorta di scrigno marino colmo di molluschi e frutti di mare. Ai concorrenti l’onere e l’onore di preparare un piatto soltanto con gli ingredienti presenti nell’acquario senza poter fare la spesa in dispensa. Una vera impresa che Orietta Berti ha affrontato con grande grinta e con un’idea geniale. La cantante ha realizzato un goloso spiedino di mare, un piatto che è stato molto apprezzato dai giudici, che l’hanno posta tra i migliori. Ad avere parole più che positive nei suoi confronti è stato lo chef stellato Joe Bastianich che è anche lo chef per il quale Orietta Berti nutre una particolare predilezione. Nell’Invention Test invece Orietta Berti si è dovuta cimentare nella realizzazione di un dolce, mentre ai pericolosi Pressure Test Orietta Berti si è aggiudicata il piatto migliore cucinato con gli ingredienti non indovinati tra quelli presenti in cinque casse provenienti da cinque continenti differenti. Nella prova in Esterna invece che si è svolta ad Amatrice, Orietta Berti è stata scelta nella brigata di Daniele Tombolini.

