PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 29 marzo 2018 a LatteMiele: mese difficile per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 29 marzo 2018: previsioni segno per segno: mese difficile per il Capricorno, Gemelli stanchi. Vergine giornata leggermete in ribasso.

29 marzo 2018

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 29 MARZO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox da vicino andando a guardarlo segno per segno. Partiamo da Toro e Vergine. Toro: la seconda parte della settimana appare molto interessante, con una Luna che illumina in maniera molto positiva. La giornata di Pasqua appare favorevole per i sentimenti. Tra aprile e maggio vi sono delle grandi novità soprattutto per ciò che concerne l'ambito economico. Attenzione alle questioni legali che possono portare a delle complicazioni non facili poi da superare se aperte in questo momento. Vergine: è un giovedì leggermente in ribasso, mentre poi venerdì vi sarà un buon recupero. Bisogna agire in questi giorni con cautela. Forse è meglio chiarire le cose quando è necessario senza trascinarle per giorni e giorni accumulandole con altri problemi che si affronteranno. Bisogna stare molto attenti a esprimere i parere perché si potrebbe offendere qualcuno.

MESE DIFFICILE PER IL CAPRICORNO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. L'Acquario ha dovuto prendere delle scelte importanti di recente, ma deve ora mantenere l'energia cercando di evitare di rimanere scarichi. Saranno infatti giornate molto complicate e con alti e bassi. Mese difficile anche per il Capricorno che si troverà però a vivere a breve una bella risposta. Chi ha il successo alla porta è lo Scorpione che però non deve affrettare le cose e in questo momento si sente un po' in difficoltà. Reagire non è sempre facile, quindi magari è meglio prendersi un periodo di pausa. Il Sagittario è un po' in ribasso, ma ha grande energia e per questo non molla nel momento in questione. Serve una reazione però di fronte a diverse situazioni che al momento stanno creando anche un po' di complicazioni. Pasqua può portare delle sorprese e dei vantaggio dal punto di vista sentimentale.

GEMELLI STANCHI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 29 marzo 2018, di Paolo Fox parte dai segni top e flop. Si apre una seconda parte della settimana davvero molto interessante per i nati sotto il segno del Toro. La Luna illumina il segno in maniera positiva e può regalare delle grandi soddisfazioni. Momento complicato e pieno di preoccupazioni per i Gemelli che si sentono stanchi e avrebbero bisogno di recuperare un po'. Nonostante ieri sia stata una bella giornata non si sono superati tutti i problemi incontrati per strada. Cielo interessante per il Cancro nonostante ci sia un po' di stanchezza e tensione. Nonostante questo le emozioni sono crescenti e possono portare a delle ottime risposte. L'Ariete rischia a volte di complicarsi la vita da solo, agendo senza pensare. A gennaio c'è stata una crisi d'amore, ma al momento ci si trova a vivere le cose in maniera più tranquilla cercando di ottenere delle relazioni sempre e comunque positive.

