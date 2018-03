Paddy Jones/ La "vecchia che balla" de Lo Stato Sociale col maestro Nick Espinoza (Maurizio Costanzo Show)

Paddy Jones ed il suo maestro di ballo Nicko Espinoza sono ormai diventati parte integrante dello spettacolo italiano. Li abbiamo visti infatti impegnati fra piroette e balli anche al recente Festival di Sanremo, dove la coppia si è esibita nella coreografia di accompagnamento a Una Vita in Vacanza, il brano de Lo Stato Sociale. L'83enne ha di certo lasciato a bocca aperta chiunque non si aspetti la naturalezza delle sue movenze, per non parlare i salti acrobatici al fianco di Nicko Espinoza. La coppia sarà inoltre fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show di questa sera, giovedì 29 marzo 2018. Il messaggio promosso da Paddy Jones e Nicko Espinoza è diretto a tutte le persone frenate dai limiti di vario genere, primo fra tutti l'età. Un'impresa che a suo dire possono compiere tutti, dato che la 'vecchia che balla', per citare la canzone sanremese, ha tolto le scarpette dal chiodo solo nel 2001. E con successo, data la vittoria all'edizione spagnola di Tu si que vales: non è un caso che detenga ancora il primato di ballerina di Salsa più anziana a livello mondiale.

HANNO TROVATO UNA RIVALE?

Paddy Jones e Nicko Espinoza potrebbero aver trovato una rivale nel ballo. Si tratta dell'84enne Matilde Meloni, un'anziana spagnola conosciuta nel suo paesino di Siliqua per l'impegno attivo in comunità. Non si tratta di certo di balli acrobatici come quelli della Jones, ma sembra proprio che Matilde sia riuscita a fare del ballo non solo un'occasione per divertirsi, ma anche per unire la cittadinanza. L'ex parrucchiera fa inoltre parte dell'associazione sportiva per dilettanti guidata da Midas Claudia Ancillotti, la Fun fit dance and fitnes. Della sua recente esperienza a Sanremo, Paddy Jones ha invece sottolineato come sia stata un'esperienza straordinaria che l'ha persino sorpresa. Non si aspettava un affetto simile, ha sottolineato a Il Mattino: adesso sono in tanti i fan a fermarla per scattare un selfie insieme. La Jones tra l'altro ha un forte legame con l'Italia, visto che il figlio si è sposato ad Amalfi. Un'occasione felice che ha visto l'83enne esibirsi di fronte agli invitati, per una sorpresa annunciata solo all'ultimo minuto a tutti i presenti.

