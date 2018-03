Pio e Amedeo/ I mattatori di Emigratis ancora ospiti, ma questa volta selfie vietati (Maurizio Costanzo Show)

Pio e Amedeo, la coppia di comici foggiani saranno ancora ospiti nel salotto di Canale 5 per celebrare il grande successo della terza stagione di Emigratis. (Maurizio Costanzo Show)

Pio e Amedeo, Maurizio Costanzo Show

Grande successo per Pio e Amedeo e per il debutto di Emigratis 3: le note incursioni della coppia hanno colpito nella seconda puntata Gianluca Vacchi e Chiara Ferragni e Fedez, di recente diventati genitori del piccolo Leone. Una puntata che ha registrato un forte boom di ascolti: il successo con Pio e Amedeo e le loro stramberie è di certo assicurato. Questa sera, giovedì 29 marzo 2018, la coppia di conduttori di Emigratis 3 ritornerà al Maurizio Costanzo Show: si parlerà di quest'ultima avventura e non solo. I volti noti del piccolo schermo saranno infatti sul palco dello studio Mediaset al fianco di altri ospiti per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi. La formula 'cafona' di Pio e Amedeo sembra catturare l'attenzione del pubblico italiano, grazie ad una ricetta demenziale che li vede rompere i confini del galateo. Nell'ultima puntata, la coppia di comici è riuscita persino a sapere quanto guadagna Chiara Biasi: di fronte alla rivelazione dei 10 mila euro per post conquistati dalla fashion blogger, la reazione dei conduttori non poteva che essere 'composta'. Nel frattempo i due continuano a coltivare il sogno attorno a cui ruota il leit motiv della terza stagione di Emigratis: diventare fashion blogger e ovviamente imparare l'arte dei social dagli influencer più accreditati.

UNA NUOVA ONDATA DI TRASH

Pio e Amedeo preparano il terreno per una nuova ondata di trash: nella terza puntata di Emigratis 3 li vedremo impegnati in un'impresa particolare. Raggiungeranno infatti Las Vegas per affrontare il tema dell'autismo grazie ad un ospite d'eccezione, con cui tenteranno di fare il colpaccio al Casinò in pieno stile Rain Man. La coppia ha sottolineato in un'intervista a Il Messaggero che il loro intento è di far capire a tanti italiani come esistano varie forme di diversità, un intento educativo che si sposa con il must della trasmissione. Il risultato del loro nuovo esperimento sarà visibile grazie all'ascolto ottenuto con il nuovo appuntamento: il rischio che il pubblico non comprenda appieno l'intento di Pio e Amedeo è sempre molto alto, anche se a giudicare dalla media ottenuta finora di più di 2,2 milioni di telespettatori, sembra proprio che non ci saranno problemi di alcun tipo. La stampa nazionale ha parlato infatti spesso delle scorrettezze dei due conduttori, che fanno volutamente leva sulla cafonaggine voluta. Un esempio è la loro recente incursione a scrocco ad Ibiza, dove grazie ad un ricevimento di nozze a cui ovviamente non erano invitati, hanno toccato la scottante tematica gay che vede l'Italia indietro di diversi anni rispetto allo scenario internazionale. 'Ci siamo accollati il ruolo di educatori, quest'anno, hanno fatto notare i due conduttori a Il Corriere della Sera.

