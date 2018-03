Pomeriggio 5/ Annalisa Minetti mamma bis: è nata Elena Francesca. Gli auguri di Barbara D'Urso

Oggi, giovedì 29 marzo, alle 17.10 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Dopo i giorni fai tristezza per la scomparsa di Fabrizio Frizzi, la conduttrice oggi avrà un motivo per festeggiare. Questa mattina è infatti nata la figlia di Annalisa Minetti. Ad annunciarlo è stata Barbara D’Urso tramite il suo profilo Instagram: “Auguri ad Annalisa Minetti che stamattina alle 11,45 è diventata mamma di Elena Francesca! 3 kg e 200 grammi! Grazie Annalisa per aver condiviso con tutti noi questa gioia! Auguri!”, ha scritto pubblicando la foto dell’ultima ospitata della Minetti a Domenica Live. Ricordiamo che Annalisa Minetti è già mamma di Fabio, nato nel 2008 dalla matrimonio con il calciatore Gennaro Esposito. La nuova arrivata è nata, invece, dalla relazione con Michele Panzarino. Nei giorni scorsi Annalisa Minetti aveva espresso sui social il suo dolore per la morte di Frizzi: “Dovrebbe essere uno dei momenti più belli della mia vita perché sta per nascere la mia bambina, però la notizia di Fabrizio mi ha sconvolta e intristito moltissimo. Non essere oggi al suo funerale è qualcosa che mi addolora molto”. Sicuramente, nel corso della diretta di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non perderà l’occasione di salutare la neo-mamma!

Barbara D’Urso e la sorpresa per Annalisa Minetti

A gennaio, Annalisa Minetti è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La cantante, incinta di sette mesi, aveva parlato della gioia di diventare mamma per la seconda volta. La cantante aveva anche raccontato di aver fatto un test per capire se la bambina poteva essere soggetta alla malattia genetica che l’ha portata alla cecità totale: “Posso dire che non le trasmetterò la mia malattia. Lo abbiamo fatto per capire eventualmente come affrontare il problema, non come eliminarlo. Perché i problemi nella vita si affrontano”. Con la complicità della conduttrice di Domenica live, il marito Michele ha fatto portare una rielaborazione in 3D dell’ultima ecografia fatta dalla Minetti, incastonata in un piccolo ciondolo, che ha permesso ad Annalisa di poter finalmente “vedere” il volto della sua bimba grazie al senso del tatto.

