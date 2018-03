RUDY ZERBI/ Il primo incontro con Fabrizio Frizzi: "Mi prese sottobraccio e..." (Maurizio Costanzo show)

Rudy Zerbi, ospite dell'appuntamento di questa sera con il Maurizio Costanzo Show per omaggiare la memoria di Fabrizio Frizzi, ha ricordato il loro primo incontro...

29 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Rudy Zerbi, Mara Venier e Alessandra Celentano al Maurizio Costanzo Show

Ospite della puntata odierna del Maurizio Costanzo show per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, Rudy Zerbi, nelle ultime ore, ha condiviso il suo ricordo sul blog che cura per Radio Deejay, dove ha ripercorso, in particolare, il loro primo incontro nel 2012. "Mi trovai a condurre il mio primo spettacolo importante, a Roma in piazza del Popolo. Ospite d’onore quel pomeriggio era Fabrizio Frizzi che non avevo mai incontrato di persona", ricorda il professore di Amici. "Mi tremavano le gambe sia per l’emozione di quel primo spettacolo che per avere l’onore di presentare proprio lui, uno dei conduttori che ho sempre ammirato". Ma a placare i suoi turbamenti fu proprio il noto conduttore, che sorprese Zerbi con un gesto che ha dell'incredibile: "Fu meraviglioso: mi prese sottobraccio capendo il mio imbarazzo e mi portò fino alla fine dello spettacolo, letteralmente per mano. Da quel momento fu meraviglioso: mi prese sottobraccio capendo il mio imbarazzo e mi portò fino alla fine dello spettacolo, letteralmente per mano. Da quel momento ho capito la differenza enorme tra l’essere Persona e personaggio".

IL RICORDO DI FABRIZIO FRIZZI SUI SOCIAL

La puntata del Maurizio Costanzo show in onda questa sera si aprirà con un emozionante omaggio in ricordo di Fabrizio Frizzi: una breve clip, infatti, ripercorrerà i momenti della sua straordinaria carriera mentre dallo studio si solleveranno gli applausi in sua memoria. A celebrare il ricordo del noto conduttore, questa sera, ci sarà anche Rudy Zerbi, che proprio nelle ultime, attraverso una simpatica gif pubblicata sul suo profilo ufficiale Twitter, ha condiviso con il mondo intero il suo messaggio di cordoglio per l'amico improvvisamente scomparso. Poche, semplici parole per una persona che ha fatto della sua semplicità il suo successo: "Verso l'infinito e oltre #fabrizioFrizzi", accompagnate dalla divertente clip del cartone animato Toy Story. Il suo messaggio, fra i più retwittati negli ultimi giorni, ha ottenuto un consenso senza precedenti, conquistando, nelle ultime ore, oltre 10 mila like.

LA QUERELLE CON LUCA VISMARA AD AMICI

Rudy Zerbi, questa sera fra i protagonisti del consueto appuntamento in seconda serata con il Maurizio Costanzo Show, è uno dei prof di canto più temuti nella scuola di Amici e, in vista dell'ormai imminente serale, non ha alcuna intenzione di scrollarsi di dosso questa etichetta. Con gli appuntamenti in prima serata alle porte, il coach è infatti impegnato nella selezione dei concorrenti, ma di recente ha fatto discutere il botta e risposta che ha avuto con Luca Vismara, un talentuoso allievo dell'ultima edizione che tuttavia continua a non riscuotere il consenso dei suoi professori. L'aspirante cantante, infatti, ha recentemente chiesto a Rudy Zerbi di poter sfidare Nicole per convincere la commissione e accedere così alle prossime fasi del talent, ma il professore di canto, distruggendo tutti i suoi sogni di gloria, ha replicato di non aver alcuna intenzione di concedere la sfida perché l'allievo, attualmente, non è fra le scelte degli altri insegnanti. Riuscirà Luca Vismara a conquistare il noto coach e ad accedere al serale?

