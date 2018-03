Raz Degan Vs L'Isola dei Famosi/ "Inutile, vomito", il modello sbotta sui social: ecco perché

L'Isola dei Famosi sempre più alla deriva e dopo il canna-gate e il corna-gate, adesso ci pensa Raz Degan a sbottare contro il reality sui social, ecco perché

29 marzo 2018 Hedda Hopper

Raz Degan, Isola dei Famosi

A chi sono rivolte le accuse di Raz Degan? In queste ultime ore non si parla d'altro e sembra proprio che sia l'ennesima prova di un programma ormai alla deriva in cui anche i suoi stessi protagonisti sono pronti a tirarsi indietro, ma è davvero questo che è successo con Raz Degan e L'Isola dei Famosi? Proprio mentre andava in onda la diretta del programma e i naufraghi discutevano per 40 minuti di una pentola sporca o del comportamento di Simone Barbato e della crisi di Amaurys Perez, ecco arrivare sui social un post del modello che ha vinto la scorsa edizione e che si è limitato a pubblicare un laconico: “#vomito #inutile #disgrazia”. I tre hashtag sono sembrati subito polemici e relativi a quello che stava andando in onda finendo sotto i riflettori dei fan del modello e del pubblico del reality, ma siamo davvero sicuri che il modello abbia la voglia e il tempo di guardare l'Isola dei Famosi?

IL MESSAGGIO CHE CONFERMA TUTTO E NIENTE

A corredo delle parole del modello, è arrivata una foto che sembra rimandare proprio all'Honduras anche se, con i lunghi viaggi fatti in giro per il mondo, tutto è davvero possibile. Il post potrebbe riguardare l'Isola dei Famosi e confermare anche la famosa rottura che si vocifera ormai dalla scorsa estate, da quando, il modello, è stato "silurato" da Mediaset. Raz Degan era pronto per la conduzione di un programma, ovvero "Surviving Africa". All'epoca gli stessi vertici Mediaset hanno spiegato che l'allontamento era dovuto a "visioni differenti" senza lasciarsi andare a polemiche o simili. Sarà tutto confermato dal modello?

© Riproduzione Riservata.