STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO L'ISOLA DEI FAMOSI/ Nuovo taroccamento durante una delle prove per il "Mejor"?

Striscia la Notizia torna ad attaccare l'Isola dei Famosi: nella puntata di questa sera, il tg satirico mostrerà il video di una nuova, presunta irregolarità in una prova del reality show

Striscia la Notizia, il fotogramma dell'Isola "incriminato" (Canale 5)

Nuova puntata della oramai lunghissima querelle che vede contrapposti da una parte Striscia la Notizia e dall’altra invece L’Isola dei Famosi. Infatti, dopo che il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha nuovamente messo alla berlina, negli scorsi giorni, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi per via del noto “canna-gate", nell’appuntamento di questa sera su Canale 5 (ore 20.35), Ficarra e il suo sodale Picone torneranno a parlare di quelle che sono le presunte irregolarità che avvengono nelle prove sostenute dai naufraghi sulle assolate spiagge dell’Honduras. Come è noto, nei giorni scorsi si era scatenata una vera e propria bufera sui social network contro Alessia Mancini, colpevole a dire di molti spettatori di aver barato durante una delle prove per il “Mejor”: durante la decima puntata del reality, infatti, la gara che vedeva protagonista la soubrette contro Jonathan Kashanian (e che garantiva l’accesso alla semifinale) è stata caratterizzata da un comportamento non regolare. E adesso Striscia la Notizia ha in mano le prove che inchioderebbero i naufraghi ma pure la redazione del programma.

IL FOTOGRAMMA DEL "TAROCCAMENTO"

Nella puntata di questa sera, infatti, Striscia la Notizia manderà in onda il video che dimostrerebbe come vi sia stato l’ennesimo “taroccamento” di una delle prove e, nell’anteprima di quello che si vedrà stasera, è stato diffuso un fotogramma della gara in cui Stefano De Martino ricorda ai due naufraghi di “restare appesi con una mano sola al mio tre” ma ciò, di fatto, non è avvenuto: infatti Jonathan Kashanian e Alessia Mancini sarebbero rimasti appesi alla corda (sospesa sulle acque del mare) con entrambe le mani, invalidando di fatto la prova. Ma cosa rischia ora quella che è stata proprio una delle ex Veline del tg satirico? In attesa di vedere il video completo… al VAR della trasmissione di Ficarra e Picone, ecco che l’esito della prova è in discussione: ma cosa ne diranno i produttori del reality show di fronte a questa nuova punzecchiatura?

