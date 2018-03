Stefania Sandrelli/ La vita, la carriera e il successo della diva al Maurizio Costanzo Show

Stefania Sandrelli, reduce dal premio speciale David di Donatello, questa sera sarà tra gli ospiti del consueto appuntamento in seconda serata con il Maurizio Costanzo Show.

29 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Stefania Sandrelli al Maurizio Costanzo Show

Stefania Sandrelli è una delle attrici più amate del panorama televisivo italiano che ha conquistato ben 6 nastri d'argento, un Leone d’oro alla carriera e quattro David di Donatello (fra cui quello speciale ritirato proprio lo scorso 21 marzo in occasione della serata dedicata alla 62 esima edizione della kermesse). Oggi è pronta a raccontarsi del salotto del Maurizio Costanzo show, dove questa sera si alzerà il sipario sulla sua infanzia, sulla sua carriera e sulla vita privata. Protagonista di una intervista con il padrone di casa, l'attrice si racconterà attraverso i film che l'hanno resa famosa, con un focus sui personaggi che l'hanno accompagnata in questa straordinaria avventura e il ricordo di artisti che hanno segnato profondamente la sua carriera. L'attrice avrà inoltre occasione di parlare del suo ultimo premio, un riconoscimento alla carriera destinato soltanto ai grandi del mondo del cinema.

LA PERDITA DEL PADRE: "MORÌ CHE AVEVO OTTO ANNI"

La carriera, il successo e il mondo del cinema: Stefania Sandrelli è una vera e propria diva dello spettacolo italiano, ma questa sera si metterà a nudo nel corso dell'appuntamento in seconda serata con il Maurizio Costanzo Show. L'attrice, infatti, racconterà gli aneddoti più divertenti legati alla sua infanzia, con un pensiero sull'amatissimo fratello e a quel padre che l'ha lasciata troppo presto. "Morì che avevo otto anni", ha ricordato l'attrice in una recente intervista concessa a il Corriere della Sera, " L’ultima frase che mi disse fu: “Al tuo ritorno troverai una bicicletta nuova”. Poi mi mandarono dalla zia in campagna. Mia madre me lo tenne nascosto, raccontò che papà era partito per un lungo viaggio". Il silenzio di mamma Florida, però, non sortì l'effetto sperato e la piccola Stefania venne a conoscenza della realtà dei fatti dalle parole sibilline dei suoi parenti: "Sentii i cugini sussurrare che il babbo di Stefania era morto. Non dissi niente a mamma. Piansi a lungo con la testa sotto il pianoforte".

STEFANIA SANDRELLI SI UNISCE ALL'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI

Anche il Maurizio Costanzo Show questa sera celebrerà il ricordo di Fabrizio Frizzi e lo farà con una puntata dedicata alla sua memoria. Lo studio del popolare talk di Canale 5 si popolerà infatti di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno conosciuto il popolare conduttore, e fra questi ci sarà anche l'amatissima Stefania Sandrelli. L'attrice, oltre a ripercorrere la sua straordinaria carriera, avrà infatti la possibilità di ricordare Fabrizio Frizzi, che nel corso della prima parte della puntata sarà omaggiato da un breve video, che ripercorrerà i momenti più interessanti della sua straordinaria carriera. Così come rivelano le prime immagini della puntata in onda questa sera, Stefania Sandrelli e gli altri ospiti in sala, di fronte al ricordo di una personalità così amata dal grande pubblico, si alzeranno in piedi per l'omaggio alla sua memoria, che sarà accompagnato da un lungo applauso da parte di tutti i presenti in sala.

