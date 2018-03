THE VOICE OF ITALY 2018/ Blind Auditions, team e diretta: Al Bano ancora protagonista? (29 marzo)

The Voice of Italy 2018, blind auditions diretta 29 marzo: Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga si sfidano per scegliere nuovi componenti dei propri team.

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

The voice of Italy

Secondo appuntamento con The Voice of Italy 2018 che torna in onda oggi, giovedì 29 marzo, in prima serata su Raidue. Al timone della nuova edizione del talent show della seconda rete della Rai c’è Costantino Della Gherardesca la cui conduzione, però, nel corso della prima puntata, non ha entusiasmato il pubblico. I coach di The Voice of Italy 2018, invece, sono il veterano J-Ax e le news entry Cristina Scabbia, Francesco Renga e Al Bano Carrisi. Tra i quattro coach, quelli che hanno piacevolmente sorpreso i telespettatori sono la Scabbia e Al Bano. Il Leone di Cellino San Marco, considerato il più classico dei quattro, ha dato prova di essere moderno e pronto a mettersi in gioco con le scelte musicali. La prima puntata di The Voice 2018, tuttavia, ha segnato un record negativo con il peggior esordio della storia del talent. La prima puntata, infatti, è stata seguita da 2.465.000 spettatori pari al 10.3% di share.

THE VOICE OF ITALY 2018. I QUATTRO TEAM

Le quattro Blind Audition porteranno alla formazione dei quattro team, composti da 12 componenti che si sfideranno nelle successive puntate prima alla proclamazione del vincitore che conquisterà un contratto con Universal Music. Il team di Al Bano è composto da Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa). Il team di J-Ax è formato da Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero). Nel team di Francesco Renga ci sono Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa). Infine, il team di Cristina Scabbia comprende Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente).

THE VOICE OF ITALY 2018, IL BLOCCA COACH

L’edizione italiana di The Voice è la prima ad aver introdotto il Blocca Coach. Si tratta di uno strumento che i coach hanno a disposizione nelle Blind Audition con cui possono impedire ad un altro coach concorrente di scegliere un determinato talento. Nella prima puntata, il primo ad essere bloccato è stato Francesco Renga a cui J-Ax ha impedito di scegliere un talento. Questa sera, i quattro coach torneranno a sfidarsi per scegliere nuove voci per i propri team e, sicuramente, non mancheranno scintille come avvenuto al debutto tra Francesco Renga e Cristina Scabbia. Su Rai Radio2, radio ufficiale di “The Voice of Italy”, inoltre, Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back” commentano il programma in diretta.

