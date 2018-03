TRUE JUSTICE - VENDETTA PERSONALE/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 29 marzo 2018)

True Justice - Vendetta personale, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal e Zak Santiago, alla regia Keoni Waxman. La trama del film nel dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Cielo

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film True Justice - Vendetta personale va in onda su Cielo oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola action che è stata realizzata in USA nel 2012 e rappresenta l'ennesimo episodio televisivo della saga di True Justice, che racconta le avventure della squadra di agenti speciali capitanati da Kane, alias Steven Seagal, di nuovo alle prese con la caccia ai banditi in una lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Non si tratta ovviamente di una prima visione in quanto la pellicola, dal 2015 è stata spesso riproposto in tv. Dal 2016 la pellicola è stata resa disponibile anche in versione DVD anche nel nostro Paese. Nel cast di attori protagonisti di True Justice - Vendetta personale, appaiono numerose new entry rispetto alle pellicole precedenti. Tra questi citiamo ad esempio Zak Santiago e Crystal Balint. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE JUSTICE - VENDETTA PERSONALE, LA TRAMA DEL FILM

Nel precedente capitolo della saga di True Justice, l'agente Kane ed il suo team sono stati posti sotto assedio e diversi membri della squadra sono morti nel corso dell'operazione. Il film esordisce proprio con Kane presente alla cerimonia funebre dei suoi amici e colleghi morti nell'agguato. Pronto a tutto pur di vendicare la scomparsa dei suoi agenti, Kane decide di formare un nuovo team, trasferendosi definitivamente in Canada. Inizia a collaborare con FBI alla cattura di un pericoloso latitante che ha probabilmente ordinato l'agguato contro la sua squadra. L'FBI vuole che Il latitante venga ucciso e così passa a Kane una serie di informazioni che facilitano il suo piano di vendetta.

© Riproduzione Riservata.