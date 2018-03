UN POSTO AL SOLE / Marina sacrifica Roberto per il bene dei Cantieri? (Anticipazioni 29 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 marzo: Marina cerca di correre ai ripari per evitare di perdere i Cantieri. Finirà per sacrificare la posizione di Roberto?

29 marzo 2018 Redazione

Un posto al sole

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 per una nuova puntata dedicata agli abitanti di Palazzo Palladini. Gli intrighi sono all'ordine del giorno dopo il ritorno di Alberto, deciso a sfruttare la sua parentela con Sandro. Il ragazzo, sempre più succube dello zio e ignaro dei consigli di Roberto e Marina, continuerà ad essere una pedina nelle sue mani mettendo in pericolo lo stesso futuro dei Cantieri. Ecco perché la Giordano dovrà oggi giungere ad una decisione difficile e sofferta, che potrebbe compromettere il futuro professionale di Roberto. Consapevole delle mire del perfido avvocato, la donna valuterà la possibilità di sacrificare lo stesso Ferri pur di salvare i Cantieri prima che Alberto porti a termine il piano prestabilito. Ma lo stesso Palladini, in accordo con Veronica, potrebbe precedere la sua rivale. Chi di loro avrà la meglio in questo progetto?

Un posto al sole: la difficile convivenza di Susanna

Insieme alle vicende relative ad Alberto Palladini, con tutti gli annessi e connessi del caso, nella puntata di Un posto al sole di oggi si tornerà a parlare della decisione di Susanna di trasferirsi a casa di Niko. Nonostante i buoni propositi di quest'ultimo, con tutti i pro che tale scelta avrebbe comportato, per la giovane avvocatessa i primi giorni alla Terrazza non saranno affatto facili. Tanti, troppi, saranno i coinquilini con i quali dividere la propria quotidianità: fino a quando riuscirà a sopportare una simile situazione? Dopo i recenti dissidi, Elena e Alice faranno pace anche se non si potrà dire la stessa cosa per Andrea e la figlia. Il barman verrà a sapere che la ragazza ha partecipato al concerto senza il suo consenso e andrà su tutte furie, mettendo con lei le cose in chiaro una volta per tutte. Alice appare con il passare del tempo una copia della madre dal punto di vista caratteriale: anche lei finirà presto per cacciarsi in grossi guai?

© Riproduzione Riservata.