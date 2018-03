UNA VITA / Fernando insinua il dubbio in Teresa: Mauro la sta solo usando? (Anticipazioni 29 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 29 marzo: Fernando, sollecitato da Sara, cerca di insinuare dei dubbi in Teresa. La maestra riprende a dubitare di Mauro?

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La felicità non dura mai a lungo nelle trame di Una Vita, la telenovela in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Mauro e Teresa hanno affrontato nel loro percorso insieme una serie lunghissima di ostacoli, rappresentati in primis dalla perfida Cayetana. Ma ora un nuovo personaggio sembra avere riposto più di qualche attenzione nei loro confronti. Sara, che inizialmente aveva dato l'impressione di essere una persona positiva, continuerà a tessere intrighi nei confronti di Mauro, riuscendo a sottrargli i documenti relativi alle indagini su Cayetana. Giunti nelle mani di Fernando, a sua volta sempre più attento alle questioni sentimentali della maestra, tali carte diventeranno oggi oggetto di discussione tra lui e la collega. Il benefattore del Patronato, infatti, insinuerà in lei il dubbio che Mauro provi una vera fissazione nei confronti di Cayetana e che le dica di amarla solo per arrivare a smascherare la sua odiata rivale.

UNA VITA: CRUZ ALLONTANA CELIA

In passato Teresa, protagonista di Una Vita, avrebbe creduto alle insinuazioni di Fernando, mettendo in discussione i veri sentimenti di Mauro. Ma dopo i tanti ostacoli affrontati insieme all'amato, questa volta potrebbe avere le idee ben più chiare: avrà fiducia in lui? Celia continuerà a portare viveri e oggetti di prima necessità a Cruz, mettendo in pericolo la sua stessa libertà. Infatti, se venisse scoperta, sarebbe lei stessa a finire in grossi guai. Consapevole dei rischi corsi dalla donna per la quale lui stesso comincerà a provare dei veri sentimenti, il malvivente deciderà di mettere con lei le cose in chiaro: dovrà smettere di aiutarlo per evitare di essere accusata di favoreggiamento. Quale sarà la reazione di Celia a queste parole? Ricordiamo, infatti, che la donna ha espresso a Felipe il suo desiderio di continuare ad essere separati in casa, fingendo di essere una coppia felice solo per salvare le apparenze.

© Riproduzione Riservata.