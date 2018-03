Uomini e Donne/ Anticipazioni, Ida e Riccardo lasciano il programma insieme? Arriva la svolta! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: arriva il bacio in studio. I due sono pronti ad abbandonare il programma insieme?

29 marzo 2018 Anna Montesano

Ida e Riccardo, Trono Over

La loro storia d'amore continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, da alcuni, sono già stati soprannominati i nuovi Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La loro conoscenza nello studio di Uomini e Donne continua ormai da qualche mese: inizialmente i due hanno deciso di conoscere anche altre persone, in particolare Ida che ha frequentato al contempo anche Angelo e Sossio Aruta. La dama, di fronte agli ultimatum di Riccardo, ha così deciso di chiudere con gli altri due cavalieri, eppure questo non ha migliorato la loro situazione. Una frequentazione che continua tra alti e bassi ma che, nel corso della nuova registrazione, potrebbe aver trovato un'evoluzione inaspettata quanto importante. Anche nelle prossime puntate, Ida e Riccardo siederanno al centro dello studio.

IDA E RICCARDO LASCIANO UOMINI E DONNE?

La scorsa settimana il cavaliere si è infuriato quando Ida ha deciso di ballare con Sossio come per fargli un dispetto, e nella prossima puntata del Trono Over scopriremo che Sossio si è ancora una volta messo di mezzo in quanto, come svelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne Original Club, il messaggio vocale della segnalazione ai danni di Riccardo è stato inviato alla dama proprio da lui. Ciò scatena in studio una forte lite tra i due, che coinvolge ovviamente anche Aruta. Quello che nessuno si aspetta è che, dopo una lunga lite, Riccardo e Ida si riavvicinano facendo prima pace e poi scambiandosi un appassionato bacio. Un gesto che potrebbe significare che i due siano ormai pronti a lasciare insieme il trono Over e vivere la loro storia d'amore fuori dallo studio di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.