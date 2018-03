Uomini e Donne/ Giordano Mazzocchi conferma: "Non torno" e parte l'appello del web (Trono Classico)

29 marzo 2018 Anna Montesano

Il trono di Nilufar Addati continua tra alti e bassi e non senza colpi di scena. I fan di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si chiedono se Giordano Mazzocchi farà il suo ritorno in studio dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima registrazione. Al momento pare proprio che il corteggiatore non abbia alcuna intenzione di tornare, così come palesano alcune risposte date sui social a fan e amici. Nilufar, dopo mesi sul trono, ha dato il suo primo bacio (molto passionale) e non a Giordano, bensì a Nicolò Ferrari. In conseguenza alla visione di tale scena, Giordano, letteralmente furioso, ha deciso di lasciare il programma senza dare a Nilufar la possibilità di seguirlo o comunque chiarire. Uno stravolgimento davvero notevole rispetto a quanto visto nelle ultime puntate del trono classico, dove Nilufar ha deciso di passare più tempo con Giordano rispetto a Nicolò, svelando di non provare ancora particolare trasporto fisico per quest'ultimo rispetto a Mazzocchi.

"GIORDANO MAZZOCCHI SUL TRONO!": IL WEB SCALPITA

Ecco perchè sorprende scoprire che è proprio con colui che diceva di non avere trasporto fisico che è arrivato il primo bacio. Un gesto che ha sollevato le critiche del web - per la maggiore dalla parte di Giordano - contro Nilufar, suscitando la difesa di Nicolò. Il corteggiatore, sul web, ha infatti risposto agli haters: “So che lei legge i commenti sui social e può rimanerci male a leggere tutte le cattiverie che state scrivendo su di lei. Il vostro gioco al massacro è ridicolo e può ferirla” il corteggiatore poi prosegue “solo perché non fa quello che volete voi la dovete insultare come se non ci fosse un domani?” Eppure, di fronte a queste inaspettate novità, c'è chi spera che Nilufar scelga proprio Nicolò, lanciando un appello alla redazione: "Giordano Mazzocchi sul trono!" E chissà che il finale non sarà proprio questo.

