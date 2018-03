Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: Gemma e Tina ai ferri corti! (29 marzo)

Uomini e Donne, oggi 29 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuovi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Una vecchia fiamma torna per Giorgio Manetti?

29 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne, dopo due appuntamenti dedicati al trono Classico, continua col ritorno in studio di dame e cavalieri del Trono Over. La puntata come sempre si aprirà con qualche battuta di Domenico, sempre pronto a conquistare Tina Cipollari, per poi continuare con un nuovo video con le reazioni post puntata di Gemma Galgani. Inevitabilmente si tornerà a parlare di Giorgio Manetti che, come svela il gruppo Facebook "Uomini e Donne Original club", vedrà presto il riavvicinarsi di una sua ex fiamma. Stiamo parlando di Paola, la dama che raccontò che Manetti tentò di baciarla e "toccarla" con passione in un vicolo isolato ma che ricevette da lei un due di picche che portò poi alla fine della loro conoscenza. Pare infatti che Paola voglia a tutti i costi riaprire questa frequentazione: ci riuscirà?

GEMMA E GIOCONDO: CONOSCENZA FINITA?

Non mancherà quindi uno scambio di battute tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma soprattutto al centro della puntata il nuovo scontro tra Gemma e Tina Cipollari, stavolta molto agguerrita. L'opinionista è pronta a portare in studio una nuova versione della Mummia che ben poco piacerà alla dama del trono Over. Potrebbero quindi seguire le novità sulla conoscenza tra la Galgani e il suo nuovo pretendente, Giocondo, che sembra aver finora colpito positivamente la dama. I due saranno usciti insieme o oggi verrà chiusa la loro conoscenza? E quali saranno le reazioni di Tina Cipollari e di Giorgio Manetti alle sue nuove dichiarazioni? Non ci resta che attendere la puntata di oggi per scoprirlo.

