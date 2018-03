8MM - DELITTO A LUCI ROSSE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 3 marzo 2018)

8mm - Delitto a luci rosse, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage e Joaquin Phoenix, alla regia Joel Schumacher. La trama del film nel settaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il film 8mm - Delitto a luci rosse va in onda su Rai 4 oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola del 1999 diretta da Joel Schumacher (Un giorno di ordinaria follia, Ragazzi perduti, Batman forever) ed interpretata da Nicolas Cage (Il mistero dei templari - Nationa treasure, Con air, Face off - Due facce di un assassino), Joaquin Phoenix (Il gladiatore, Quando l'amore brucia l'anima - Walk the line, You were never really here) e James Gandolfini (Chi è senza colpa, Non dico altro, la serie tv I Soprano). Nel 2005 è stata realizzata una seconda pellicola, 8mm 2 - Inferno di velluto, presentata nel titolo come un sequel di questo Delitto a luci rosse. In realtà i due film non hanno nulla in comune, se non il fatto di trattare di un crimine relativo alla sfera sessuale con annesso omicidio. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

8MM - DELITTO A LUCI ROSSE, LA TRAMA DEL FILM

Tom Welles (Nicolas Cage) è un investigatore privato. Una anziana signora (Myra Carter) lo assume per scoprire se il marito, da poco defunto, avesse la passione degli snuff movie. Nella sua cassaforte è stato infatti trovato un nastro con un filmato di torture su una donna. La vedova vorrebbe quindi scoprire se si tratta di sevizie realmente avvenute o di una simulazione per la telecamera. Tom, che è un uomo integerrimo il cui unico vizio è il fumo di qualche occasionale sigaretta, è costretto così ad addentrarsi nei livelli più infimi della pornografia alla ricerca di qualche indizio o traccia. Al suo fianco, suo malgrado, c'è Max California (Joaquin Phoenix), commesso di un sex shop. I due scoprono ben presto che quello immortalato su nastro è un omicidio reale, e cominciano a risalire al mandante. Questi è Dino Velvet (Peter Stormare), che fra le altre cose si occupa della realizzazione di snuff movie. Tom si presenta come un cliente e accetta da Dino un acconto per girare un film, ma il malvivente si accorge ben presto dell'inganno. Quando Tom si presenta Dino riesce infatti a farsi consegnare il video trovato nella cassaforte del vecchio, distruggendolo e mandando in fumo con esso ogni prova a suo carico. La vicenda però è ben lungi dall'essere conclusa, perchè Dino non vuole neppure lasciare in giro scomodi testimoni. Ne segue una sparatoria, da cui Tom riesce a salvarsi per miracolo. L'investigatore corre quindi ad avvisare la sua cliente che il nastro era vero e che la ragazza protagonista del filmato era veramente stata uccisa. Sconvolta da queste rivelazioni, la donna si suicida. Tom tuttavia non è ancora soddisfatto ed intende scoprire tutta la verità sul giro degli snuff movie.

© Riproduzione Riservata.