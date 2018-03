Alessandra Celentano Vs Valentina Verdecchi/ Amici 17, la maestra lascia lo studio: la De Filippi interviene

03 marzo 2018 Anna Montesano

Valentina Verdecchi, Amici 17

Nuova lite nella diretta di Amici di Maria De Filippi tra Alessandra Celentano e la ballerina Valentina Verdecchi. La maestra si infuria ancora una volta quando la ballerina dà il suo parere su Sephora in merito alla coreografia montata da Garrison che lei ha già esibito qualche settimana fa. "È carina ma non può avere la femminilità che ho io" dichiara in sala relax Valentina, scatenando in studio oggi l'ira della Celentano che vuole metterla alla prova di nuovo. Un piccolo esamino per lei è ciò che la maestra vorrebbe fare ma Valentina si rifiuta, scatenando la forte reazione di Alessandra Celentano che le chiede a gran forza, andando contro anche a Maria De Filippi che le dice "Se non vuole essere interrogata non la possiamo obbligare".

LA MAESTRA CELENTANO ABBANDONA LO STUDIO: LA BATTUTA DI MARIA DE FILIPPI

Ma la Celentano non ci sta e decide di lasciare lo studio: "O lei scende e facciamo queste due domande o io rimango qui e non rientro più per tutta la puntata". Valentina però non accetta di essere interrogata nè Maria De Filippi la invita a farlo, così la maestra rimane fuori dallo studio, scatenando anche l'ilarità della conduttrice che scherza su questa scena surreale. "Mi serbra di essere a Uomini e Donne, quando le corteggiatrici, infuriate, lasciano lo studio - scherza la De Filippi, che aggiunge poi - dì la verità, vorresti venire a Uomini e Donne, magari mettiamo un trono all'Over". La situazione comunque non cambia e fino alla fine della puntata la Celentano rimane fuori.

