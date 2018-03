Amici 17, serale 2018: chi saranno i concorrenti?/ Felpe verdi oggi in diretta? I preferiti dei professori

Chi accederà al serale di Amici 17? Nella nuova diretta i professori potrebbero assegnare le prime "felpe verdi": chi la conquisterà? Le papabili scelte dei professori

03 marzo 2018 Anna Montesano

Amici 17

Tante sorprese nella nuova puntata di Amici 17. Maria De Filippi torna in studio oggi per una nuova diretta, durante la quale potrebbero esserci tantissime novità. La scorsa settimana sono iniziate ufficialmente le selezioni per il serale: la squadra vincente dalla sfida in diretta, quella del Ferro, ha avuto la possibilità di presentarsi di fronte alla commissione di canto o di ballo per tentare l'accesso diretto alla fase finale del programma. Nessuno, neppure la favorita Carmen Ferreri, è riuscita a conquistare l'agognata maglia verde, una maglia che potrebbe comunque essere conquistata oggi, nel corso della nuova diretta e alla fine della sfida a squadre. Ma chi ha più possibilità di ottenerla? Quali sono i ragazzi preferiti dai professori di Amici che hanno, quindi, maggiore possibilità di far parte del serale?

LE PREFERENZE DEI PROF DI BALLO

Partendo dalla commissione di ballo, le "prime scelte" dei professori sembrano essere abbastanza chiari. La preferita per Bill Gudson potrebbe essere Valentina Verdecchi, che ha più volte elogiato a dispetto del pensiero di Alessandra Celentano. Per la maestra di classico i "prediletti" e quasi certi al serale sono in primis Bryan, seguita dalla ballerina che lei stessa ha voluto nella scuola, Sephora. Per quanto riguarda invece Veronica Peparini, anche qui la preferenza si gioca tra due ballerini che sono Luca e Daniele. Infine per Garrison il preferito potrebbe essere Filippo, per il quale nelle ultime settimane ha spesso speso parole di elogio e complimenti. Ma quali saranno invece i preferiti del canto?

LE PREFERENZE DEI PROF DI CANTO

Appare infatti più ardua la selezione per la commissione di canto. Oltre a Carlo Di Francesco, che ha palesemente espresso la sua preferenza per Carmen Ferreri, gli altri professori non hanno palesato grandi favoritismi anche se le loro scelte rimangono intuibili. Paola Turci, proprio nel corso degli ultimi daytime andati in onda, ha dichiarato che la prima scelta è Nicole. È chiara invece la preferenza di Giusy Ferreri per Matteo, ex dei Black Soul Trio. Più difficile la scelta di Rudy Zerbi che sembra comunque orientata verso Biondo. Ottime possibilità di accesso al serale anche per l'ultimo arrivato, Irama, che con il suo ultimo singolo ha già scalato la classifica di Itunes.

