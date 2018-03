Andreas Muller torna ad Amici 17?/ Dopo l'addio e le polemiche girano voci sul possibile rientro nel cast

Andreas Muller, ritorno ad Amici 17: il ballerino vincitore della scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi tornerà ad esibirsi tra i professionisti.

03 marzo 2018 Fabio Morasca

Andreas Muller, ritorno ad Amici (Instagram)

Andreas Muller, il vincitore della scorsa edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, potrebbe tornare a far parte del gruppo di ballerini professionisti del programma in onda su Canale 5, già a partire dallo speciale del sabato che andrà in onda oggi, sabato 3 marzo 2018. Il ballerino, infatti, recentemente, aveva lasciato la trasmissione per motivi non meglio precisati: stando ad indiscrezioni, alla base di questa decisione, ci sarebbero stati incomprensioni con la produzione del programma. Stando a quanto pubblicato dal sito Vicolo delle News, però, tutto sembra essere rientrato: il ballerino 21enne originario di Fabriano, provincia di Ancona, tornerà a ballare con gli allievi della scuola in veste di professionista. Sul suo profilo ufficiale Instagram, inoltre, non mancano ulteriori prove riguardanti un suo imminente ritorno ad Amici. In una recente foto, infatti, possiamo vedere il ballerino elargire un bel sorriso e la didascalia che recita così: "Rido, perché sto tornando!". La foto in questione è stata accolta con molto entusiasmo dalle fan del ballerino.

ANDREAS MULLER: IL MESSAGGIO DI ADDIO

In un'altra foto condivisa sempre su Instagram dal ballerino nato in Germania, possiamo vedere Andreas insieme a Veronica Peparini, una delle insegnanti di canto della scuola di Amici. Andreas ha condiviso quest'immagine per fare gli auguri di compleanno alla sorella di Giuliano Peparini. Il messaggio è stato il seguente: "Tanti auguri ad una persona speciale!". Ritorniamo, però, all'improvviso addio di Andreas ad Amici, visto durante la diciassettesima edizione in corso. A partire dal 13 gennaio scorso, le fan di Andreas Muller non hanno più visto il loro beniamino esibirsi nello studio del talent show di Maria De Filippi insieme ai suoi colleghi e ai ballerini presenti quest'anno nella classe di Amici. Andreas, all'epoca, motivò questa decisione, pubblicando il seguente tweet: "Come vedrete tra poco a causa di altri impegni non sarò ad Amici. Ringrazio Maria per l’opportunità e per la fiducia che mi é stata data. Auguro buona fortuna a tutti i concorrenti e ai miei colleghi preofessionisti! Ci vediamo presto!".

ANDREAS MULLER: IL POST POLEMICO

Nulla di polemico, quindi. Le indiscrezioni cominciarono a circolare, però, in quanto il ballerino, prima del suddetto post, ne aveva pubblicato un altro, molto più amaro, con il quale parlò di presunti "lecchini" e con il quale manifestò il desiderio di tornare ad essere la persona di sei anni fa. Il post in questione, poco dopo, fu cancellato. Sui social network, inoltre, considerando che il gennaio di Amici 17 è stato caratterizzato soprattutto dal festino in albergo che ha provocato la sospensione di quattro allievi e la decisione di Maria De Filippi di mandare l'intera classe di Amici a svolgere lavori socialmente utili per le strade di Roma, si vociferò che anche Andreas Muller potesse essere coinvolto in questa storia e punito per questo motivo. Queste voci, però, non hanno mai trovato fondamento. Tutte le polemiche, o presunte tali, però, sembrano far parte del passato ormai. Il ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici, che dovette lasciare la quindicesima edizione a causa di un infortunio, sarebbe pronto a tornare nel programma.

