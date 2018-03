Antonio Spagnolo/ Foto, il chirurgo delle star, dai selfie ai consigli per l'estetica (Sabato Italiano)

Antonio Spagnolo sarà ospite di Sabato Italiano per un'intervista intima con la conduttrice e per svelare qualche trucco e consiglio in fatto d'estetica.

Antonio Spagnolo

I vip lo considerano un genio della chirurgia estetica: il dottor Antonio Spagnolo è fra i chirurghi plastici più in vista degli ultimi anni e non solo per le sue indubbie abilità con il bisturi. Rimane infatti nella storia la relazione che il medico ha avuto con Roberto Bolle, un amore fugace se si pensa che fra i due sembra che ci sia stato solo un bacio. Tutta colpa dei paparazzi a quanto pare: dopo essere stati immortalati in effusioni intime, sottolinea Oggi, i due hanno iniziato a sentirsi sempre di meno, fino a bruciare la passione sul nascere. Questo pomeriggio, 3 marzo 2018, Antonio Spagnolo sarà inoltre ospite di Sabato Italiano per dare alcuni consigli in fatto di estetica ai telespettatori. Una rubrica apprezzata da chi vorrebbe combattere inestetismi ed imperfezioni senza dover per forza ricorrere a grandi opere chirurgiche. Sul fronte amoroso sembra invece che lo specialista non abbia trovato un nuovo fidanzato, anche se memore di quanto accaduto con l'etoile, è possibile che abbia adottato misure efficaci per tenere la propria vita privata al di fuori di telecamere e scatti fotografici. Anche se fra lo specialista e Roberto Bolle è tutto finito alcuni anni fa, i loro nomi vengono uniti ancora oggi dalle testate di gossip. Del resto i possibili amori del ballerino destano curiosità ed interesse nei fan, che spesso si sono chiesti se fra Bolle e Spagnolo fosse davvero tutto finito. Da quel giorno, ormai accaduto un paio di anni fa, si discute spesso del loro rapporto. Spagnolo e Bolle tuttavia hanno preferito non addentrarsi troppo nella loro storia d'amore, rivelando che si trattava solo di una passione bruciante durata per lo più qualche giorno. E quella sera, in cui tutto sarebbe finito.

A tutto social: il chirurgo italiano più popolare del momento

Conosciuto anche come il chirurgo dei selfie, Antonio Spagnolo è molto attivo sui social e non manca di postare scatti che lo riprendono nelle situazioni più disparate. Conta del resto su 59 mila followers, ghiotti di ogni suo post e allietati da foto che lo riprendono ora con il camice da chirurgo, ora a letto oppure in giro a bordo del suo inseparabile scooter. E sembra proprio che i fan amino viziarlo: il medico ha condiviso di recente una foto che ritrae una torta che gli è stata regalata da una certa Mariagrazia e che riporta la scritta "Al chirurgo migliore del mondo". Due giorni fa si è invece immortalato a bordo del suo mezzo, al centro di una nevicata che lo ha spinto a sottolineare come anche le intemperie non riescano a convincerlo ad abbandonare la sua moto. Clicca qui per vedere la foto di Antonio Spagnolo. Del resto il chirurgo non è solo avvezzo ai selfie veri e propri, ma è stato anche parte integrante del programma Selfie - Le cose cambiano, per la seconda edizione condotta da Simona Ventura. La presenza del medico non ha fatto altro che scatenare i fan sui social, facendo schiazzare in più di quache puntate i trend su Twitter fino alle stelle. Classe 1976, il chirurgo che vanta il doppio studio a Milano e Lecco sembra aver gradito la conferma della propria popolarità.

