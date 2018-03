BRUNO BARBIERI/ "Sono grato a Masterchef, la tv mi ha cambiato ma in meglio"

Bruno Barbieri, Masterchef: lo chef bolognese pluristellato, uno dei quattro giudici del cooking show di Sky Uno, è stato intervistato da Il Giornale.

03 marzo 2018

Bruno Barbieri: "Masterchef mi ha cambiato" (Web)

Bruno Barbieri è attualmente in tv con la settima edizione di Masterchef, il cooking show di Sky Uno che vede la partecipazione anche di Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Antonia Klugmann. Il pubblico televisivo, prossimamente, vedrà lo chef emiliano anche in altri due programmi televisivi, la seconda edizione di Celebrity Masterchef e 4 Hotel. Intervistato da Il Giornale nel bistrot che ha aperto nel 2016, il Fourghetti (una crasi tra la parola inglese Four e la parola Spaghetti), Bruno Barbieri, ovviamente, ha parlato del successo televisivo ottenuto con Masterchef, in onda dal 2011. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo con le quali lo chef pluristellato si è mostrato decisamente riconoscente per come la tv abbia cambiato la sua vita: "Io sono grato alla tv, sono stato chiuso in cucina 30-40 anni e non mi ero accorto che fuori c'era un mondo. Esiste un altro Bruno Barbieri. La tv certamente mi ha cambiato, probabilmente in meglio, ma io sono sempre lo stesso".

BRUNO BARBIERI: CORELLI, VISSANI E BOTTURA

Di seguito, invece, trovate le dichiarazioni di Bruno Barbieri riguardanti il suo rapporto con il pubblico: "La gente che ci incontra, ci riconosce come persone che hanno lanciato un messaggio positivo. E questo era quello che volevo". Per quanto riguarda la sua lunga carriera da chef, Bruno Barbieri ha dichiarato di aver cominciato a lavorare sulle navi di crociera sulle quali si imbarcò a soli 17 anni, contro il volere di suo padre. Parlando di quelli che sono stati i suoi maestri, lo chef 56enne ha citato Igles Corelli, con cui Barbieri ha aperto il ristorante Trigabolo di Argenta, e Gianfranco Vissani. Parlando di quest'ultimo, Bruno Barbieri l'ha definito uno dei tre cuochi più importanti del novecento. Un altro chef famoso citato da Bruno Barbieri è Massimo Bottura. Le parole dello chef bolognese nei suoi riguardi suonano un po' provocatorie: "Se vai a leggere gli scritti di Vissani sono di una bellezza incredibile. Se vado a leggere una cosa di Bottura, che è un amico, non me ne frega un ca*zo, perché racconta una storia non sua. La sua cucina non mi prende".

BRUNO BARBIERI AMA I NOODLES E GLI INSETTI

Bruno Barbieri, parlando di personali perversioni gastronomiche, ha dichiarato di amare alla follia i noodles che si trovano tranquillamente nel supermercato. Le dichiarazioni: "Vado pazzo per i noodles liofilizzati. Una volta, in un supermercato, ne ho presi 7-8 barattoli. In cassa, un tizio dietro di me mi fa: "Questo non me lo sarei mai aspettato". Guardi, gli dico, sono per il mio gatto. Ma mi fanno impazzire...". Lo chef ha anche elencato quelle che secondo lui sono le tre migliori cucine nel mondo: la cucina italiana, per quanto riguarda le materie prime, la cucina francese, per quanto concerne il rigore e la tecnica, e la cucina libanese, che Barbieri consiglia vivamente in quanto ancora poco famosa. Nella sua "carriera" di assaggiatore, Bruno Barbieri può annoverare anche il fatto di aver mangiato le formiche culones colombiane che "sanno di miele perché mangiano solo quello". In generale, lo chef emiliano si è dichiarato un gran fan degli insetti. Terminando con un altro aneddoto curioso, Barbieri ha dichiarato di aver assaggiato il miglior sushi della sua vita in un "locale orribile" di Parigi.

