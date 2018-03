Ballando con le stelle 2018/ Concorrenti e news: Maurizio Costanzo difende Giovanni Ciacci

Ballando con le stelle 2018, concorrenti e news: Giovanni Ciacci al centro delle polemiche per la scelta di ballare con Raimondo Todaro. Maurizio Costanzo lo difende.

03 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Manca esattamente una settimana all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle ma le polemiche sono nate sin dall’annuncio che Giovanni Ciacci ballerà in coppia con un uomo, precisamente con Raimondo Todaro, uno dei maestri più apprezzati dal pubblico. A difendere Giovanni Ciacci e la decisione di Ballando con le stelle di esaudire la sua richiesta di ballare con un uomo è Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha preso le difese dell’esperto di costume di Detto fatto. “Non sapevo per mia ignoranza, ovviamente, che in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai Uno sarà in gara per la prima volta anche una coppia di uomini. Non sono assolutamente contrario alla cosa e penso anche che se si vuole sdrammatizzare il problema dell’omosessualità maschile o femminile si deve fare esattamente come in questo caso, cioè anche portare in tv a ballare due uomini insieme con una serie di coppie che gareggiano. Altrimenti perché approvare le unioni civili?”, scrive Costanzo sul numero di Chi in edicola questa settimana.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, LE PRIME QUOTE DEI BOOKMAKERS

I bookmakers cominciano a diffondere le prime quote per il vincitore di Ballando con le stelle 2018. Sono tanti i personaggi che piacciono al pubblico, ma secondo gli esperti di scommesse, la grande favorita è Gessica Notaro che può contare sull’affetto del pubblico che, in questi anni, l’ha sempre seguita sui social. A darle del filo da torcere, però, potrebbero essere i belli di quest’edizione come i modelli Giaro Giarratana e Akash Kuman. Ha ampie possibilità di vincere anche la modella Christina Ich, molto famosa in Romania e considerata la sosia di Angelina Jolie. Non sono, tuttavia, da escludere sorprese. Molto, comunque, dipenderà dal talento ballerino che i concorrenti sfoggeranno sulla pista di Raiuno insieme ai maestri.

© Riproduzione Riservata.