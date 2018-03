Beautiful/ Quinn confessa ad Eric il suo tradimento? (Anticipazioni americane 3 marzo 2018)

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 marzo: il momento della verità è finalmente arrivato. Costretta dall'insistenza di Sheila, Quinn confessa ad Eric il tradimento con Ridge?

03 marzo 2018

Beautiful non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5, sempre a partire dalle ore 13:40. La soap americana precede Amici di Maria De Filippi, a differenza de Il Segreto e Una Vita che invece vanno in vacanza nell'appuntamento pre-festivo. Si riparte oggi dal confronto tra Eric e Sheila, con quest'ultima convinta che tra Ridge e Quinn ci sia del tenero. Il recente dialogo che lei stessa ha osservato con il binocolo fuori da villa Forrester non fa altro che confermare la sua tesi, supportata per altro dal suo improvvisato alleato Charlie. Per questo, dopo avere messo in guardia ancora una volta la gioielliera sulle conseguenze che tale scoperta avrà nel suo matrimonio, oggi Sheila decide di parlare direttamente con Eric per informarlo della sua grande scoperta. Ecco dunque che alla villa si trova davanti all'ex marito e comincia ad aggiornarlo sui fatti, anche se le sue illazioni non sembrano proprio sortire il risultato sperato...

BEAUTIFUL: ERIC NON CREDE ALLE PAROLE DI SHEILA

Nell'episodio odierno di Beautiful, Sheila tenta di raccontare ad Eric ciò che ha visto, dicendosi certa che tra Ridge e Quinn ci sia del tenero. Eppure le sue sue parole non hanno il risultato sperato: il patriarca Forrester continua a dirsi certo della fedeltà della moglie e a mettere in guardia la sua ex riguardo le sue vere intenzioni. È dunque tornata solo per creare nuovi problemi in famiglia? Ma mentre loro discutono, anche Quinn sembra stanca di misteri e paure; Eric merita di conoscere la verità su quanto accaduto e sarà lui a decidere se continuare o no il matrimonio. A confronto con Ridge, questa volta la Fuller appare convinta che sia giunto il momento di confessare le proprie colpe chiedendo perdono e sperando che Eric possa comprendere. Il momento della verità appare dunque vicino come non mai: la settimana di Beautiful si chiuderà con la più grande rivelazione degli ultimi mesi?

