Belen Rodriguez/ Dopo le polemiche: shopping e nuovo viaggio con Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, dopo le critiche del web per colpa di un video troppo esplicito, la showgirl argentina si concede con il fidanzato dello shopping sfrenato.

03 marzo 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Andrea Iannone continuano ad essere paparazzati e finire tra le pagine dei settimanali che si occupano di cronaca rosa. La storia d’amore tra di loro procede a gonfie vele e, dopo avere perso l’impegno con la probabile conduzione del Grande Fratello Nip, finito invece tra le mani di Barbara Palombelli, volto più rassicurante che non ha bisogno di “spalle”, si dedica allo shopping sfrenato. Nel frattempo, la showgirl è stata “vittima” di nuove polemiche social, dopo una serie di video postati dai fratelli. Una cena organizzata proprio da Belen, ha scatenato il putiferio con la sorella che si lamentava per la cottura della carne ed il fratello che aveva postato una serie di clip attraverso le Stories. Quello che però ha scatenato l’ira funesta degli haters, sarebbero stati proprio i due piccioncini intenti a scambiarsi tenerezze noncuranti della gente attorno. Tutto questo, ha immediatamente allertato il web soprattutto per la presenza di Santiago, il figlio dell’argentina avuto da Stefano De Martino, il ballerino campano attualmente inviato sull’Isola dei Famosi 2018.

Belen Rodriguez, dopo le Maldive verso Qatar

Dopo avere visionato il video “incriminato”, molti utenti della rete hanno scritto a Belen Rodriguez una serie molto lunga di commenti negativi. "c'è differenza tra un bacio a stampo davanti ai figli, e slinguazzarsi con noncuranza… altro che bigottismo... si chiama pudore!", scrive qualcuno. L’argentina però, abituatissima alle critiche serrate, a differenza di un tempo ormai nemmeno risponde più. Proprio pochi giorni fa, tra le pagine del settimanale “Chi”, si era letta l’indiscrezione che avrebbe voluto Belen conduttrice del Grande Fratello Nip ma poi, data la poca esperienza in un programma in prima serata ed anche da sola, si è pensato bene di rimpiazzarla con Barbara Palombelli, attuale conduttrice di “Forum” che ha sicuramente più esperienza alle spalle. Dopo questo brutto “no” lavorativo, Belen è stata paparazzata a Milano sempre in compagnia del fidanzato tra un negozio e l’altro. Messa da parte la vacanza con il fidanzato alle Maldive, molto presto la showgirl partirà in direzione Qatar.

