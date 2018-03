Benedetta Parodi non lascia Domenica In? / Penali e accordi frenerebbero la conduttrice

Accordi e penali potrebbero fermare Benedetta Parodi dalla fuga di Domenica In, la puntata del 4 marzo non sarà l'ultima per lei? Ecco i nuovi rumors sulla saga

03 marzo 2018 Redazione

Cristina e Benedetta Parodi

La saga delle Parodi continua. Dopo il flop, ormai ampiamente certificato, della loro conduzione di Domenica In sembra che si vada sempre più sicuri verso la chiusura anticipata del programma. Fatto sta che Cristina e Bendetta Parodi potrebbero ancora avere il timone in mano della domenica pomeriggio di Rai1 in barba ai rumors e alle notizie date per certe delle scorse settimane. Secondo quanto riporta IlGiornale.it sembra proprio che non solo Benedetta Parodi non andrà in scena per l'ultima volta proprio domani ma che rimarrà fino a fine stagione. A frenare la fuga della conduttrice sarebbe il famoso contratto biennale con la Rai che porterebbe ad una serie di sanzioni e di problemi che sarebbe meglio evitare stringendo i denti e non abbandonato la barca ormai affondata. I rumors rimangono e tra conferme e smentite forse sarà davvero solo la messa in onda del programma a siglare la fine di questa saga.

BENDETTA PARODI VA? NO, RESTA

Secondo gli ultimi rumors, Benedetta Parodi avrebbe preferito lasciare dopo che la sua presenza a Domenica In è stato notevolmente ridotta causando una serie di fratture e di liti (almeno così si vocifera) dietro le quinte del programma, ma non lo farà. Ogni tentativo della conuttrice di liberarsi di questo flop e, magari, tornare a Real Time, è finito nel vuoto visto che il contratto prevedere penali e accordi economici a cui sembra sia meglio non andare incontro. Questo significa che Benedetta Parodi dovrebbe rimanere al fianco di Cristina almeno fino a fine stagione chiudendo così il discorso. L'apparizione di domani di Bendetta non sarà l'ultima di questa Domenica In...flop?

